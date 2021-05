Cole espère voir Chelsea tenter de recruter Lukaku

L'attaquant belge de l'Inter Milan pourrait-il retrouver son ancien club en Premier League cet été ?

L'ancienne star de Chelsea Joe Cole pense que Timo Werner continuera à jouer un rôle de premier plan à Chelsea mais estime que Romelu Lukaku est une option que son ancien club ne peut pas refuser.

Avec le départ d'Antonio Conte de l'Inter en partie dû à la diminution des fonds du club, il y a des signes que les champions de Serie A pourraient avoir du mal à garder leur attaquant vedette.

Même si Chelsea a réussi à atteindre la finale de la Ligue des champions contre Manchester City et à se classer parmi les quatre premiers, il est connu pour vouloir ajouter un attaquant vedette. Harry Kane (Tottenham) et Erling Haaland (Dortmund) sont sur la liste, mais Lukaku semble actuellement être l'option la plus viable pour les Blues.

"Je pense que Werner est un joueur de qualité dont Chelsea a besoin, mais si Lukaku est disponible au bon prix, alors Chelsea le prendrait, a déclaré Cole. Il est l'un des meilleurs attaquants et toutes les équipes vont se renforcer cette année. Pour gagner des titres, vous avez besoin d'options et d'un mélange de différents types de joueurs pour gagner."

A propos de la finale de samedi, Cole a ajouté : "Se mesurer à Werner est tout à fait mauvais pour la façon dont Pep [Guardiola, manager de Man City] joue, aucun système n'est impénétrable. Pep joue d'une certaine manière et si vous y arrivez, en faisant la première et la deuxième passe avec un joueur aussi explosif et intelligent que Timo avec ses courses, vous aurez de l'espace à un moment donné.

"Pour moi, Werner va probablement commencer et c'est le joueur qui leur fera mal. Nous avons vu de grands joueurs venir dans ce pays et se battre. C'est aussi l'année de Covid, qui a été difficile pour tout le monde, mais il y a eu des signes positifs ces dernières semaines dans la façon dont il affecte le jeu. Je pense qu'il va être un bon joueur pour Chelsea mais je pense juste qu'il a besoin de persévérance."

Chelsea a dépensé 150 millions de livres (près de 200 millions d'euros) pour trois attaquants l'été dernier avec Kai Havertz, Werner et Hakim Ziyech, mais cela ne s'est pas traduit par des chiffres élevés de buteurs.

Jorginho est en tête du classement des buteurs des Blues en Premier League avec sept buts, tous sur penalty. C'est le plus faible total de meilleurs buteurs pour Chelsea depuis 1975.

Par conséquent, le poste d'attaquant a été identifié comme un rôle clé à remplir, Thomas Tuchel permettant probablement aux Blues de laisser partir Tammy Abraham, qui suscite l'intérêt de Leicester City. Olivier Giroud devrait également quitter le club, l'AC Milan étant évoqué comme une destination possible.

Tuchel a généralement favorisé Werner et Mason Mount dans les grands matches, laissant une place ouverte pour l'un des Havertz, Christian Pulisic, Callum Hudson-Odoi ou Ziyech.

Le statut de Mount en tant que star intouchable des Blues n'est pas remis en question et Cole, qui a récemment travaillé comme entraîneur à Chelsea, se souvient du jour où il a été époustouflé par le talent de la star anglaise.

"Quand vous jouez le jeu, vous voyez peut-être des choses que les autres ne voient pas, a-t-il ajouté. Je me souviens avoir joué une séance de toro au milieu avec lui à 17 ans. Il a fait une passe de demi-volée dans le chas d'une aiguille et cette passe m'a fait comprendre qu'il était spécial.

"C'était du Steven Gerrard tout craché. La séance a progressé et il a montré d'autres cordes à son arc, vous parlez de lui aux autres gars et aux entraîneurs et vous vous rendez compte que ce gamin a tout pour lui. Il a un état d'esprit irréprochable et il est meilleur physiquement que ce que les gens pensent, tout en étant suprême sur le plan technique.

"Cette séance était tout ce que j'avais besoin de voir et je ne suis pas surpris de voir où il en est maintenant. C'est ce que j'ai dit aux personnes qui ont douté de lui au cours des 12 derniers mois."