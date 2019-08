Mercato - La somme mirobolante que le Real Madrid peut encore dépenser

Le Real Madrid possède en ses caisses une très grosse somme à dépenser avant la fermeture du mercato estival.

À seulement trois jours de la fermeture de la fenêtre de transfert estivale en , le a encore beaucoup d’argent à dépenser. Grâce à l’excellente structure économique du club, Los Blancos disposent de 155 millions d’euros pour effectuer un dernier mouvement d'envergure sur le marché.

Neymar prêt à payer de sa poche pour retourner au Barça ?

Paul Pogba, qui est la cible numéro un de Zinédine Zidane, et Neymar, sont toujours surveillés par le club espagnol selon différentes sources. On se souvient que par le passé, Ronaldo Nazario, Luka Modric et Gareth Bale ont tous été recrutés à l'approche de la date limite.

Keylor Navas se dirige vers le pour 15 millions d'euros, alors qu'Alphonse Areola devrait faire le chemin inverse, lui qui deviendra le remplaçant de Thibaut Courtois à l'Estadio Santiago Bernabeu.

La solvabilité des géants espagnols laisse présager des renforts éventuels alors que les supporters du Real Madrid s'attendent à de nouvelles recrues.

Zidane lui-même a admis en conférence de presse samedi que tout pouvait encore se produire d'ici lundi. Outre Pogba et Neymar, Christian Eriksen et Donny van de Beek sont toujours sur le radar du Real selon Marca.





L'article continue ci-dessous