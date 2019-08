Neymar prêt à payer de sa poche pour retourner au Barça ?

La star brésilienne serait disposée à faire un énorme effort financier pour voir son retour à Barcelone se concrétiser.

Après plusieurs jours de tractations, les dirigeants du PSG et du sont dans l'impasse en ce qui concerne le dossier Neymar. Aucune des propositions faites par les responsables catalans pour récupérer l'international auriverde n'a séduit la direction francilienne et les chances de voir cette situation évoluer en faveur d'un accord d'ici le 2 septembre prochain seraient très minces.

Neymar et son clan sont parfaitement au fait de ce qui se trame dans les coulisses et aussi de la position de chaque camp. Le joueur le plus cher du monde sait donc qu'un accord est devenu hypothétique et que seul un improbable rebondissement peut faire changer la donne.

Et ce rebondissement, le Brésilien serait prêt à le provoquer lui-même. Si l'on en croit ce que rapporte le site du quotidien espagnol Sport, Neymar aurait proposé de payer 20M€ de sa poche pour convaincre ses dirigeants du PSG de le céder. Une initiative, si elle est avérée, qui en dit long sur sa détermination à retourner au Camp Nou. Cependant, il n'est pas du tout sûr que ce geste fasse pencher la balance en faveur d'un transfert.

Pour rappel, le principal obstacle au départ de Neymar est le refus d'Ousmane Dembélé de rallier la capitale français. L'international français figurait dans un montage complexe proposé par les Blaugrana. Or, il a refusé de donner son aval pour retourner en Ligue 1 et face aux manques d'alternatives intéressantes pouvant résoudre le problème, les discussions sont au point mort. Et Leonardo, le directeur sportif du PSG, l'a clairement affirmé vendredi après le match de championnat face à Metz.