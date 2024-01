Mercato : L’OM perd la bataille contre Séville (Officiel)

L’Olympique de Marseille tombe face à Séville dans le recrutement d’une cible.

C’est fait. Marseille peut faire ses adieux à ce milieu de terrain qu’il pensait recruter pour pouvoir compenser les pertes de ses nombreux joueurs perdus en raison de la Coupe d’Afrique des Nations (13 janvier au 11 février), qui se joue en Côte d’Ivoire.

Lucien Agoumé dans le viseur de l’OM

L’Olympique de Marseille, bien qu’il n’ait pas de gros moyens, songeait à recruter des joueurs pour compenser le départ de plusieurs de ses joueurs cadres (Chancel Mbemba, Azzedine Ounahi, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye…) partis pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Surtout en quête d’un milieu de terrain, le club phocéen a identifié le joueur de l’Inter Milan, Lucien Agoumé.

La semaine écoulée, L’Equipe nous apprenait que le club du Sud de la France a jeté son dévolu sur Lucien Agoumé. Et l’actuel sixième de Ligue 1 travaillait depuis quelques jours sur l'arrivée du milieu de terrain français de l'Inter Milan. Dans le même temps, le quotidien sportif précisait que Séville était également sur le dossier.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

L’OM peut oublier la piste Agoumé

C’est désormais officiel. L’Olympique de Marseille peut se concentrer sur un autre milieu de terrain. Le club espagnol a pris le dessus sur l’OM dans le dossier. En effet, le club espagnol vient de faire signer officiellement le joueur de 21 ans. Dans un communiqué, le club indique avoir obtenu Lucien Agoumé en prêt d’une saison avec option d’achat.

Getty Images

« Le Séville FC et le FC Internazionale Milano ont trouvé un accord pour le prêt, avec option d'achat, du jeune milieu franco-camerounais de 21 ans Lucien Jefferson Agoumé », a indiqué le club dans sa note officiel.

Rappelons que Lucien Agoumé avait été prêté au Stade Brestois et l’ESTAC Troyes au cours des deux dernières saisons. Avec l’Inter Milan pour la campagne en cours, le joueur de 21 ans n'a joué que 4 minutes. Avec ce nouveau prêt, le Français va se relancer et avoir plus de temps de jeu.