Mercato : L’OM fonce sur un joueur de l’Inter Milan

Décimé au milieu de terrain en raison de la CAN Côte d’Ivoire 2023, l’OM se tourne vers l’Inter Milan pour se renforcer.

Bien qu’il n’ait pas d’argent comme l’a souligné le président Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille va quand même animer le mercato hivernal, qui a démarré depuis lundi. Orphelin de quelques-uns de ses joueurs en raison de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Marseille est à la recherche d’autres profils pour la période.

Lucien Agoumé dans le viseur de l’OM

Le club phocéen cherche à se renforcer lors de ce mercato hivernal au niveau du milieu de terrain. Pour ce secteur, l’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur un joueur de l’Inter Milan en manque de temps de jeu. Il s’agit du Français Lucien Agoumé.

A en croire les informations de L’Equipe, l’Olympique de Marseille travaille depuis quelques jours sur l'arrivée du milieu français de l'Inter Milan, Lucien Agoumé. Le joueur de 21 ans est sous contrat jusqu'en 2025 avec les derniers finalistes de la Ligue des champions.

Gattuso apprécie le profil de Agoumé

Tout comme le FC Séville, qui s’est manifesté la semaine écoulée, l’Olympique de Marseille souhaiterait faire signer l'international Espoirs français (2 sélections) sous forme d'un prêt avec option d'achat. Les contacts se sont multipliés entre les deux parties pour un accord.

Orphelin d’Azzedine Ounahi ou encore Valentin Rongier dans l’entrejeu phocéen, l’entraîneur Gennaro Gattuso, selon le quotidien sportif français, a validé le profil du milieu de l'Inter Milan capable d'évoluer sentinelle dans un 4-3-3 ou numéro 6 d'un double pivot.

Pour rappel, Lucien Agoumé avait été prêté au Stade Brestois et l’ESTAC Troyes ces deux dernières saisons. Avec l’Inter Milan cette saison, le joueur de 21 ans n'a joué que 4 minutes. Voulant avoir le plus de minutes possibles, Agoumé devrait se décider dans les prochaines heures. Marseille (6e de Ligue 1 et engagé en Europe) devrait avoir les chances d’attirer le milieu de terrain plutôt qu’un Séville en difficulté en Liga.