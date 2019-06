Mercato Dijon : les arrivées et les départs lors du marché estival des transferts 2019

Ça y est ! Le mercato d'été 2019 est officiellement ouvert en France depuis le 11 juin. Goal dresse la liste des arrivées et des départs à Dijon.

Dijon va devoir se relancer la saison prochaine après une saison pénible dans l'élite achevée à une 18e place arrachée lors de l'ultime journée à la faveur d'un succès contre (2-1). La victoire en barrages contre Lens (1-1, 3-1) a permis au club de se maintenir en mais l'équipe devra afficher un tout autre visage dès le mois d'août.

La première question à régler du côté des Bourguignons est celle de l'entraîneur. Arrivé en milieu de saison avec la mission de sauver le club, Antoine Kombouaré a préféré ne pas poursuivre l'aventure une fois sa mission accomplie . Pour l'heure, aucune annonce n'a été faite concernant son successeur, une nomination qui pourrait conditionner le mercato estival du club.

Côté terrain, la priorité sera certainement de renforcer une défense qui a une nouvelle fois été en grande difficulté cette saison. Les coéquipiers du capitaine Wesley Lautoa ont encaissé la bagatelle de 60 buts en 38 rencontres de , terminant 19e défense puisque seul a fait pire (68 buts concédés).

Plusieurs départs pourraient également être à prévoir et ce parmi les joueurs les plus en vue de l'effectif, qui devront donc être remplacés à bon escient. Le latéral droit Valentin Rosier, blessé en deuxième partie de saison, intéresse plusieurs clubs étrangers dont le Sporting CP. Le meneur de jeu Naïm Sliti (10 buts et 10 passes décisives cette saison) sera pour sa part courtisé par le club turc de . Le club s'apprête également à perdre Mehdi Abeid. Le milieu de terrain, titulaire à 23 reprises cette saison en Ligue 1, arrive en fin de contrat.

Dijon : les départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Oussama Haddadi Latéral gauche Al-Ettifaq ( ), libre Mehdi Abeid Milieu Fin de contrat

Dijon : les arrivées du mercato estival 2019