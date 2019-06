Officiel : Antoine Kombouaré quitte Dijon

Dijon a officialisé ce lundi matin dans un communiqué le départ de l'entraîneur français, arrivé en cours de saison pour sauver le club.

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel : Antoine Kombouaré n'est plus l'entraîneur de . Arrivé cet hiver dans le rôle du pompier de service, afin de maintenir l’équipe en , l'ancien entraîneur du PSG a finalement atteint son objectif, sur le fil, en maintenant le club lors des barrages de relégation en battant Lens. Après avoir réussi sa mission, Antoine Kombouaré a décidé de quitter la Bourgogne, comme l'a confirmé le club.

Dans un communiqué publié par le club, Olivier Delcourt a remercié son entraîneur : "Je prends acte de la décision d’Antoine Kombouaré et je la respecte. Je le remercie pour avoir atteint l’objectif que je lui avais fixé : le maintien. Je salue également son honnêteté envers le DFCO. Après cinq mois intenses et sous pression pour aider notre club à conserver sa place parmi l’élite, il a souhaité prendre du recul et se ressourcer".

OFFICIEL - Fin de collaboration entre Antoine #Kombouaré et le @DFCO_Officiel



Le communiqué de presse https://t.co/i9a75MhlXu



Merci à Antoine Kombouaré et son staff pour avoir atteint l'objectif maintien en @Ligue1Conforama ! pic.twitter.com/vL27Hx2m6i — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) 9 juin 2019

"Il n’a aucun autre projet dans l’immédiat. Je comprends et j’accepte sa décision. Je le remercie pour le travail effectué et pour le professionnalisme apporté au sein du club. Mission accomplie. Nous y travaillerons dès demain (à trouver un nouvel entraîneur), avec comme objectif de nommer un nouveau coach prochainement", a ajouté le président de Dijon.

Dans les colonnes de L'Equipe, Antoine Kombouaré a délivré les raisons de son départ : "J'avais besoin de prendre le temps de la réflexion. Ce soir (dimanche) on a diné avec le président et le directeur général et je leur ai dit que je préférais ne pas continuer. C'était la première fois que je reprenais une équipe en cours de saison et je savais que la mission serait délicate mais je n'imaginais pas à ce point. Le président voulait me garder mais j'avais du mal à me projeter. Je suis hyper-fier du maintien, d'avoir atteint l'objectif, et du travail accompli avec mon staff et les joueurs".

"On a senti tout le soutien du club derrière nous et je les en remercie tout comme le président qui est venu me chercher alors qu'il s'était séparé d'Olivier Dall'Oglio qui était très apprécié à Dijon. Mais j'ai eu peur pour les salariés, que certains perdent leur emploi en cas de descente. C'est la première fois que cela m'a traversé l'esprit. Par loyauté, j'ai préféré arrêter", a conclu l'ancien entraîneur de Dijon.