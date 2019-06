Dijon-Lens 3-1, le DFCO se maintient à l'issue du match retour

Les barrages de Ligue 2 ont rendu leur verdict. À l'issue du match retour, Dijon valide son maintien à domicile aux dépens de Lens (3-1).

Avec l'avantage du but à l'extérieur (1-1), le DFCO voulait valider son maintien à domicile au sein de l'élite. Il s'agit de la dernière rencontre de la saison. Et peu après le quart d'heure de jeu, suite à un service en profondeur signé Wesley Saïd, Sory Kaba, excentré, déclenche une frappe soudaine du pied droit qui n'accrochera pas le cadre. Premier coup de semonce suivi d'une ouverture du score dix minutes plus tard.

Le DFCO verse le premier sang

En effet, alors qu'on approche de la demie-heure de jeu, Lautoa décale Sliti à gauche, lequel repique dans l'axe, se joue de Tahrat et trompe Vachoux du droit pour le 1-0. On pense alors que le DFCO est bien lancé dans ce barrage retour, mais Lens reviendra cependant sur un coup de pied arrêté de Jean-Ricner Bellegarde, transformé de la tête par Jean-Kevin Duverne. 1-1, tous reste donc à faire dans ce barrage retour tendu.

En début de second acte, Balmont tente un centre tendu dans le rectangle lensois, où Cédric Yambéré reprend de la tête et ça finit droite de Jérémy Vachoux. Le match devient alors encore plus tendu et aucune des deux équipes ne veut se livrer.

Et c'est sur une erreur individuelle du portier remplaçant de Lens que le match se débloquera. À 20 minutes du terme et alors que Jean-Louis Leca, titulaire du poste, est actuellement sous le coup d'une suspension, Vachoux contrôle une passe de Fortes, mais perd le cuir face à Kaba, qui trouve Saïd en retrait pour le 2-1. Une boulette qui va coûter très cher.

Il reste 20 minutes à jouer et Lens doit marquer un but pour accéder en . À 7 minutes du terme, Banza, rate sa volée dans la surface dijonnaise sur un ballon d'Arial Mendy. Dans le temsp additionnel, donnera une ampleur définitive à son avance. Sur un ballon dans la profondeur, Vachoux, sorti de sa surface, se heurte à Fortes (lequel sera d'ailleurs évacué sur la civière, avec le maillot en sang et l'arcade et le nez touchés). Le cuir revient sur Sliti qui ne se pose pas de question, 3-1. Ce sera d'ailleurs le score final. Dijon valide son maitien et Lens peut s'en vouloir.