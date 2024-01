Mercato : Cinq clubs italiens foncent sur une pépite du PSG

En manque du temps de jeu au PSG, cette pépite pourrait débarquer en Italie où il est sérieusement sollicité.

Très peu utilisé par Luis Enrique, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Cher Ndour ne manque pas de prétendants. Ceci en dépit du faible temps de jeu qu’il possède. Le jeune milieu de terrain italien du club francilien est très désiré dans des clubs de son pays natal.

Première titularisation pour Cher Ndour

Recruté par le Paris Saint-Germain en provenance de Benfica l’été dernier, Cher Ndour est très peu utilisé par Luis Enrique (3 matchs de Ligue 1), vu la concurrence à son poste où il devra se rabaisser sous Warren Zaïre-Emery, Carlos Soler, Manuel Ugarte, Vitinha, Fabian Ruiz ou encore Kang-in Lee. Mais ce dimanche, lors de la victoire 0-9 contre l’US Revel en 32es de finale de Coupe de France, le joueur de 19 ans a été titularisé pour la première fois.

Getty Images

« C’est une compétition importante. Il était important pour nous d’entrer en force dès le début du match et de l’emporter. Si vous ne jouez pas ces matches à 100%, vous pouvez aller jusqu’aux tirs au but. On ne sait jamais qui peut gagner, ils ont bien joués. Je suis content de mon premier match en tant que titulaire, mais le plus important, c’est la victoire de l’équipe. Je me sens bien, je m’entraîne toujours dur pour être prêt pour les matches quand l’entraîneur a besoin de moi. Je suis là et je suis heureux. J’ai aussi marqué un beau but, donc je peux dire que c’était une soirée parfaite », avait déclaré Cher Ndour aux micros du site officiel du club PSG.TV, après le match.

L'article continue ci-dessous

Cinq clubs italiens à la lutte pour Ndour !

En dépit du fait qu’il ne joue pas bien au sein du club francilien, l’ancien milieu de l’équipe réserve de Benfica attise les convoitises en Italie. Cinq clubs du championnat italien de deuxième division sont très intéressés par le profil de Cher Ndour, et veulent se l’offrir cet hiver.

psg.fr

A en croire les informations de Foot Mercato, la Sampdoria dirigée par l’ancien coach de la Juventus Turin, Andrea Pirlo, Brescia, Como, Modena et Palermo, sont intéressés par les services de Cher Ndour. Les quatre derniers clubs étant actuellement bien placés pour la montée en Serie A ou du moins, pour une qualification aux Playoffs de Serie B, la Sampdoria aura du pain sur la planche pour tenter de faire venir Ndour.

Un prêt de six mois sans option d’achat est évoqué.