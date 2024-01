Coupe de France : Le PSG étrille l’US Revel (0-9)

L’US Revel défiait le PSG dimanche lors des 32es de finale de la Coupe de France. Score final, 0-9.

L’US Revel recevait sur sa pelouse dimanche, le Paris Saint-Germain à l’occasion des 32es de finale de la Coupe de France. Dans un match à sens unique, le PSG s’est offert une balade de santé en disposant facilement de la formation de Régional 1 (sixième division française).

Getty

Un premier quart d’heure tranquille pour Revel

L’US Revel a pris la mesure de l’évènement dès l’entame de la rencontre en découvrant une équipe de PSG sans pitié. D’entrée de jeu, Gonçalo Ramos allumait déjà la défense des locaux mais voyait sa frappe arrêtée (2e). Revel a réussi à se procurer aussi une occasion avec une frappe de Jean Boyer qui fuyait le cadre (9e). La résistance des locaux n’aura duré qu’un quart d’heure, le PSG déroulant par la suite. Titulaire en attaque, c’est Kylian Mbappé qui lançait les hostilités en ouvrant le score sur une passe de Carlos Soler (0-1, 16e).

L'article continue ci-dessous

Le PSG empile les buts

Lancé, le PSG enchainait par la suite avec quatre trois autres buts en première mi-temps. Mais le deuxième but n’est pas venu dans la foulée, Revel ayant réussi à contenir les assauts parisiens pendant un autre quart d’heure. C’est finalement dans les dernières minutes du premier acte que le PSG a enfin eu gain de cause. D’abord, Maxence N’Guessan faisait le break pour les Franciliens en marquant dans son propre camp (0-2, 38e). Ensuite, Marco Asensio corsait l’addition sur une nouvelle passe de Carlos Soler (0-3, 43e). L’ancien joueur du Real Madrid se retrouvait dans la foulée à la passe sur le but de Kylian Mbappé (0-4, 45e).

Getty

Le PSG en balade

Contrairement à la première partie, seulement trois minutes ont suffi aux Parisiens pour faire trembler les filets en seconde mi-temps. Et, c’était encore Kylian Mbappé qui allait de son triplé en exploitant une nouvelle passe de Marco Asensio (0-5, 48e). Et même si Revel a réussi à résister aux velléités offensives du PSG pendant quelques minutes à nouveau, les hommes de Luis Enrique ont joué tous les coups à fond. Gonçalo Ramos sur penalty (71e) et Randal Kolo Muani (76e), portaient le score à 0-7. Les Parisiens ont même ajouté un 8e but avec but grâce à Cher Ndour qui s’offraient son premier but sous les couleurs franciliennes (0-8, 87e). Randal Kolo Muani y est allé aussi de son doublé et portait le score à 0-9 (90e). Le match s’est soldé par cette victoire écrasante du PSG qui décroche son billet pour les 16es de finale de la Coupe de France.