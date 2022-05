Mercato : Chelsea veut conclure le transfert de Koundé dès la levée des sanctions du gouvernement britannique

Chelsea a mis en place son plan pour signer Jules Koundé (Séville) dès que la reprise du club par Todd Boehly sera terminée et que les sanctions du gouvernement britannique à l'encontre du club londonien seront levées. Avec les départs respectifs d'Antonio Rudiger et d'Andreas Christensen pour le Real Madrid et le FC Barcelone cet été, les Blues souhaitent recruter un défenseur central de haut niveau.

Comme Chelsea, le FC Séville souhaite également conclure l'opération le plus tôt possible afin que le remplaçant de Jules Koundé puisse être recruté et mis à niveau le plus rapidement possible pour préparer au mieux la saison 2022-2023 du club andalou. Le joueur de 23 ans a un accord verbal pour un transfert cet été et souhaite être transféré à Stamford Bridge après que les négociations aient échoué l'année dernière.

Le dossier Jules Koundé, une évidence

Le club de l'ouest de Londres s'était déjà mis d'accord sur un contrat avec le défenseur central français, mais le transfert a échoué à cause d'une absence d'accord sur le prix et de la date tardive des négociations entre les deux clubs. Le FC Séville a besoin de trouver environ 45 millions d'euros pour équilibrer ses comptes avant le 30 juin.

Mercato : Chelsea surveille la situation du transfert de Lewandowski

Cependant, ils demandent environ 73 millions d'euros pour le défenseur international français, qui peut jouer en tant que défenseur central ou latéral droit. Thomas Tuchel a pris un repas avec le nouveau propriétaire potentiel Todd Boehly la semaine dernière, mais les deux hommes n'ont pas parlé de transferts. Pourtant, il est entendu autour du club que Boehly est ambitieux et veut continuer à pousser son acquisition vers des titres.

"Il a payé de l'argent pour cela, donc je ne pense pas qu'il ait envie de laisser tomber cette ambition", a déclaré Thomas Tuchel après la finale de la FA Cup face à Liverpool le week-end dernier. "Nous allons partager notre opinion plus en détail au cours des prochaines semaines et je suis sûr qu'il est aussi ambitieux de construire un Chelsea compétitif pour le plus haut niveau." Cela a été la base du scouting et des discussions avec les agents en coulisses, bien que cela ait été limité dans sa portée par rapport à leurs rivaux non sanctionnés.

Chelsea offensif sur le marché cet été ?

Chelsea cherchera probablement à signer plusieurs joueurs, mais cela dépendra du rachat, des ventes de joueurs et du retour des joueurs prêtés. Conor Gallagher devrait revenir de Crystal Palace et se battre pour sa place, bien que son statut n'ait pas encore été confirmé. Le reste des joueurs prêtés se battront pour être dans l'effectif, tandis que certains contrats doivent être résolus, notamment ceux de Jorginho, N'Golo Kante, Marcos Alonso et Cesar Azpilicueta.

Chelsea : Tuchel admet que le rachat a été une "distraction"

Les joueurs à qui il reste un an de contrat pourraient partir, tandis que d'autres feraient l'objet d'offres. En termes de recrutement, Chelsea s'est intéressé à d'autres défenseurs centraux, car au moins deux d'entre eux quittent le club. Les options incluent Presnel Kimpembe (PSG), Josko Gvardiol (RB Leipzig) et José Gimenez (Atletico Madrid).

En dehors de cette position, Chelsea s'est intéressé à Declan Rice (West Ham) et à Aurélien Tchouameni (Monaco) au milieu de terrain, tandis que Marc Cucurella (Brighton) plaît beaucoup au poste de latéral. Chelsea pourrait signer des attaquants, mais seulement en fonction des ventes de joueurs, et est conscient que Robert Lewandowski du Bayern Munich pourrait être sur le départ cet été.