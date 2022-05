Chelsea : Tuchel admet que le rachat a été une "distraction"

L'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, admet que les spéculations sur le rachat du club ont été une "distraction" qui a contribué à la mauvaise forme récente de son équipe. L'Américain Todd Boehly, copropriétaire des Dodgers de Los Angeles, fait partie d'un consortium qui a battu une série d'offres rivales pour compléter son rachat du club de Premier League.

"On a besoin d'énergie positive"

Cependant, il a fallu plusieurs semaines pour en arriver là et Thomas Tuchel pense que cette incertitude a eu un impact direct sur les performances sur le terrain. Chelsea se déplace à Leeds mercredi après n'avoir remporté qu'un seul de ses cinq derniers matches de Premier League, et encore, il s'agissait d'une victoire in extremis 1-0 à domicile contre West Ham.

Réfléchissant à la forme récente et inégale de son équipe, Tuchel a déploré les rumeurs de rachat, déclarant aux journalistes : "Nous sommes le seul club en ce moment qui souffre comme ça, peut-être le premier club à avoir fait ça. C'est une situation qui est unique et une situation qui est assez difficile. Bien sûr, tout le monde espère que la situation sera clarifiée. Ce sont des pas dans la bonne direction. Nous l'attendons depuis longtemps. Nous avons besoin d'une énergie positive et d'une atmosphère compétitive au sein du club. C'est très important pour que les choses progressent".

"Les joueurs veulent aussi se sentir compétitifs et savoir ce qui se passera la saison prochaine"

Roman Abramovitch a mis Chelsea en vente au début du mois de mars, alors qu'il subissait une pression croissante en raison de ses liens présumés avec le président russe Vladimir Poutine, au milieu de l'invasion de l'Ukraine par ce pays. Quelques jours plus tard, le gouvernement britannique a imposé des sanctions au milliardaire russe et a gelé ses actifs. Cette nouvelle a directement affecté Chelsea, qui avait besoin d'une licence spéciale du gouvernement pour pouvoir continuer à fonctionner.

Tous ces bouleversements en dehors du terrain n'ont pas eu d'impact immédiat sur les performances sur le terrain - l'équipe a remporté ses six matches en mars - mais Tuchel estime que les joueurs ont été lentement affectés par l'incertitude au fil du temps. "C'est sûr que cela a été une source de distraction. Je pense qu'il n'y a pas de raison de se cacher du fait que c'est une distraction", a déclaré l'Allemand. "Il s'agit de savoir quel niveau nous pouvons atteindre même si nous sommes distraits, inquiets ou désavantagés par cela. Nous avons été excellents jusqu'à la pause internationale, cela n'a eu aucun effet en termes de résultats. Elle a eu presque l'effet inverse".

"Nous nous sommes sentis forts pendant les difficultés et l'annonce, les sanctions mises en place. Peut-être que quelque chose de très humain et normal s'est produit, au moment des deux semaines de repos ou d'une semaine de repos avec les joueurs absents, il y avait des influences différentes pour eux et peut-être plus de pensées sur la situation en général. La situation est maintenant très, très longue et les joueurs veulent aussi se sentir compétitifs et savoir ce qui se passera la saison prochaine. Un joueur, un gars comme Toni [Rudiger] a décidé de changer de club. Chaque jour, cela devient un peu plus difficile, mais pas impossible. Nous cherchons toujours à atteindre le niveau et à être compétitifs, à gagner des matchs. Ce n'est pas une excuse mais c'est certainement une raison", a conclu Thomas Tuchel.