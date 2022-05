Mercato : Chelsea surveille la situation du transfert de Lewandowski

Chelsea observe la situation autour de l'attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, qui a choisi de ne pas prolongé son contrat avec le club bavarois, lui qui est dans le viseur du FC Barcelone. Le joueur de 33 ans n'a plus qu'un an à tirer de son contrat actuel avec les géants allemands et son désir de partir est désormais public.

Certes, le président du Bayern Munich a déclaré que Robert Lewandowski irait au bout de son contrat, mias jusqu'à la fin de l'été beaucoup d'eau va couler sous les ponts. Le Barça vise un accord mais a du travail à faire pour éviter les sanctions du fair-play financier (FFP) de la Liga et craint que l'intérêt personnel de Thomas Tuchel ne joue un rôle dans la décision du Polonais.

Que faudrait-il pour que Chelsea signe Lewandowski ?

Actuellement, Chelsea est sanctionné et incapable d'effectuer des transferts - mais cela devrait bientôt prendre fin, avec la reprise par Todd Boehly du club, alors que les derniers détails administratifs sont en passe d'être réglés. Après cela, ils commenceront à planifier leur été, car ils sont déjà derrière la plupart des grands clubs européens qui ont commencé à faire des mouvements pour de nouveaux joueurs.

Pourquoi Chelsea veut-il Lewandowski ?

Chelsea a longtemps considéré Lewandowski parmi les meilleurs attaquants du monde et a lutté à trouver un candidat crédible à ce poste depuis la vente de Diego Costa à l'Atletico Madrid en 2018. Ce n'est pas la première fois que Chelsea est intéressé par la signature de Lewandowski, ayant essayé de signer le Polonais au moins trois fois par le passé. On croit qu'en plus d'un intérêt de longue date, Tuchel serait ouvert à travailler avec lui.

Qu'a-t-on dit de Lewandowski au Bayern ?

"Je peux confirmer que j'ai parlé à Hasan Salihamidzic, directeur sportif, et que je l'ai informé que je ne prolonge pas mon contrat avec le Bayern", a expliqué Lewandowski à Sky samedi. "Les deux parties doivent penser à l'avenir. C'est mieux si nous trouvons la meilleure solution pour les deux parties. J'ai dit à Salihamidzic que si une offre arrive, alors nous devons y réfléchir - également pour le club. Les deux parties doivent penser à l'avenir. C'est tout ce que je peux dire."

Salihamidzic a également parlé à Sky ce week-end, déclarant : "J'ai parlé à Lewa. Dans la conversation, il m'a dit qu'il ne voulait pas accepter notre offre de prolongation de contrat et qu'il aimerait quitter le club. Il a dit qu'il aimerait faire autre chose mais notre attitude n'a pas changé. Lewandowski a un contrat jusqu'au 30 juin 2023. C'est un fait. Je ne m'occupe pas de cela car notre position a toujours été claire."

Faudrait-il vendre Lukaku pour signer Lewandowski ?

En bref, oui, Romelu Lukaku devrait être vendu. Malheureusement, une partie des restrictions gouvernementales ont forcé les joueurs à rester et tout mouvement pour Lewandowski est subordonné à ce qui se passe avec le Belge. La recrue record, acheté 130 millions d'euros à l'Inter, suscite l'intérêt de l'Italie, mais son salaire de 325 000 livres sterling par semaine constitue une importante pierre d'achoppement.

Il n'y a pas eu de discussions actives pour forcer un départ cet été, le Belge ayant indiqué à son entourage qu'il souhaitait d'abord tirer le meilleur parti de sa saison. Cependant, il est clair que Thomas Tuchel n'a pas voulu adapter son style de jeu pour convenir à Romelu Lukaku et que l'attaquant n'a pas été capable de s'intégrer dans ce style de jeu particulier.

En effet, la signature de Lukaku est intervenue après que Chelsea ait discuté d'autres options l'été dernier, notamment Robert Lewandowski, Harry Kane (Tottenham) et Erling Haaland (Manchester City). Aucune n'étant viable, Romelu Lukaku, déjà passé par Chelsea il y a quelques années, a été signé à la place.