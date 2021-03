Mercato - Barça - La piste Lionel Messi abandonné par Manchester City

En fin de contrat au Barça, Lionel Messi dispose d’un avenir plus qu’incertain. Mais selon Sport, il n’ira pas à Manchester City en cas de départ.

Les supporters du FC Barcelone ont retenu leur souffle l’été dernier, lorsque Lionel Messi a officiellement demandé à quitter le club catalan, et ils devront s’exécuter à nouveau cet été. Et pour cause, l’Argentin n’a jamais disposé d’un avenir aussi incertain, lui qui sera en fin de contrat le 30 juin prochain.

Mais selon le quotidien barcelonais Sport, une grande menace pour l’avenir de Messi au Barça vient de disparaître : Manchester City aurait décidé de jeter l’éponge dans ce dossier, bien trop compliqué sur le plan financier, crise sanitaire oblige.

City veut avant tout remplacer Agüero

En effet, Pep Guardiola compte investir ses deniers autre part cet été. Le technicien catalan n’a plus que quelques mois pour profiter de Sergio Agüero avant que l’ancien de l’Atlético ne s’en aille gratuitement, et il faudra ensuite le remplacer. Dans un premier temps, une doublure pour Gabriel Jesus était attendu, mais la donne a visiblement changé.

Bien parti pour reprendre la Premier League à Liverpool cette saison, City va pouvoir se concentrer sur son objectif Ligue des Champions si celui-ci n’est pas atteint lors de la campagne actuelle, et cela passe par le recrutement d’un buteur de très haut niveau.

Les élus sont rares, et évoluent dans trois championnats différents selon Sport : Erling Haaland de Dortmund, Harry Kane de Tottenham ou encore Romelu Lukaku de l’Inter. Trois pistes à plus de 100 M€, même dans le marché Covid-19, qui empêcheront les Skyblues d’investir sur Messi.

Qui reste dans la course pour Messi ?

Certes, «La Pulga» aurait pu signer «gratuitement» cet été, mais il convient d’ajouter à cela son salaire XXL. Sans oublier le fait que son arrivée aurait pu chambouler l’équilibre actuel et laisser Gabriel Jesus bien seul en pointe. Certes, Messi a le talent pour évoluer à n’importe quel poste, mais tout de même…

Une grosse menace en moins pour le Barça, donc. Car City semblait être l’équipe privilégiée par Messi, notamment en raison de la présence de son ancien coach, Pep Guardiola, sur le banc. Qui reste dans la course ? Le Barça pour une prolongation, le PSG, l’Inter Milan, quelques cadors anglais et son club de coeur en Argentine, Newell’s Old Boys. Faites vos jeux !