Le fabuleux destin du brassard jeté à terre par Cristiano Ronaldo

Le brassard jeté à terre par Cristiano Ronaldo va connaître un destin hors du commun, puisqu'il va sauver une vie.

Nous sommes à la fin d’un match importantissime entre la Serbie et le Portugal et Cristiano Ronaldo marque.

Rien de bien surprenant de la part du clutch-player lusitanien. Ce qui est un plus surprenant en revanche, c’est que ce dernier jette son brassard de capitaine au sol avec dégoût de ne pas avoir vu son but accordé de but pour un tir qui avait clairement franchi la ligne - ce n'était pas l'avis de l'arbitre du match - laissant le Portugal avec un point au lieu des trois convoités.

Cependant, le moment d'indignation de la superstar portugaise pourrait finir par sauver une vie, étant donné que le brassard a été récupéré et est maintenant utilisé pour collecter des fonds pour un enfant malade en Serbie.

Un employé du stade a en effet ramassé le brassard sur le sol et l'a donné à une organisation pour enfants, qui cherchait des fonds pour un enfant serbe de six mois atteint d'amyotrophie spinale.

L'enfant a besoin de 2,5 millions d'euros pour son traitement et son opération, et l'association caritative pour enfants a mis le bracelet aux enchères. Le journal serbe Telegraf a rapporté que, dans les premières heures de sa mise aux enchères, il était déjà devenu un record national en termes de valeur en ce qui concerne l'équipement sportif et il semble qu'atteindre le chiffre nécessaire ne sera pas un problème.

Conclusion : Cristiano Ronaldo est un vrai génie. Même si, à l'heure où nous écrivons ces lignes, l'ancien joueur du Real Madrid n'a pas confirmé ou infirmé qu'il avait tout prévu depuis le début. Mais tout est possible avec Cr7.

Pour rappel, L'arbitre de ce match comptant pour les qualifications pour la Coupe du monde a exprimé ses excuses au sélectionneur portugais Fernando Santos et à ses joueurs pour le fameux but refusé. S'il avait su ce que sa décision allait engendrer...