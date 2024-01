Mercato : Après l’OM, Florian Thauvin drague ouvertement un autre club de Ligue 1

Florian Thauvin est déterminé à revenir en Ligue 1. Le Français ne veut plus forcément l’OM. Il lance un appel de pied à une autre formation.

Sous contrat avec l’Udinese jusqu’à l’été 2025, Florian Thauvin ne compte pas aller au bout de son contrat avec la formation italienne. Le champion du monde 2018 ne fait que multiplier les sorties, faisant des appels de pied pour un retour en championnat de France.

Thauvin part pour l’OM

Parti du club mexicain des Tigres UANL l’été dernier, Florian Thauvin a débarqué en Serie A italienne, où il a signé en faveur de l’Udinese. Mais le Français souhaiterait quitter l’actuel 16e de Serie A pour revenir dans le championnat de son pays, la Ligue 1 de France. Cité une fois dans le viseur du Stade Rennais, le joueur de 30 ans intéresserait également l’OGC Nice, qui aurait affiché clairement son intérêt pour « Flotov ». Aussi, le FC Lorient serait tombé sous le charme du joueur. Mais Thauvin a récemment manifesté son envie de revenir à l’Olympique de Marseille.

« La ligue 1 me manque. J’aime la France, j’aime la Ligue 1, a confié l’attaquant de 30 ans. C’est un championnat dans lequel j’ai performé. Je pense que tout le monde connaît mon attachement pour l’OM et ce que ça représente pour moi. Après ça ne dépend pas que de moi non plus, l’entraîneur a des volontés, le président a des volontés. Et c’est vrai que faire “The Last Dance” à l’OM, ça pourrait être quelque chose d’exceptionnel », avait déclaré Thauvin dans une interview accordée à Média Carré.

Getty Images

Pas forcément l’OM, mais la Ligue 1

Alors que l’Olympique de Marseille n’a pas manifesté son envie de faire revenir son ancien ailier droit, l’international français (10 capes, 1 but) donne la chance à un autre club de Ligue 1. Dans un entretien avec L’Equipe, mercredi soir, le natif d’Orléans a lancé un nouvel appel aux autres clubs de Ligue 1, qui seraient intéressés par ses services.

« Oui. Le Championnat me manque, la vie en France me manque aussi. La Ligue 1 est un Championnat que je connais particulièrement bien, dans lequel j’ai été performant. À un moment donné, si j’ai cette possibilité, qu’un bon projet se présente, bien évidemment que j’aimerais revenir en Ligue 1 », a-t-il confié au quotidien sportif français.

Getty Images

Bien qu’il ne veuille pas forcer un départ de l'Udinese, l’ancien de Newcastle entend attendre les offres des clubs de Ligue 1 pour les prochains mois. Toutefois, Thauvin veut un club ayant « une identité et un jeu » qui lui correspondent. Pas n’importe quel club, en effet. Le joueur regrette le fait que les formations de françaises de l’élite estiment qu’il n’aurait plus rien à apporter dans un club de haut niveau.

« Oui, mais personne n’est venu me voir. Je trouve ça un peu injuste, alors que ce n’est pas compliqué. Regardez les vidéos, j’ai une forme de fou, vraiment. Il y a quelques jours, juste à l’entraînement, j’ai couru 9 kilomètres pendant la séance, c’était du jamais vu », a fait savoir l’ancien du LOSC.