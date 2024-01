Mercato : Snobé par Nice, Thauvin sur les tablettes d'un autre club de Ligue 1

Désireux de revenir en France cet hiver, Florian Thauvin n’a toujours pas trouvé de point de chute.

Kylian Mbappé n’est pas le seul joueur à monopoliser les attentions des médias en France. Outre l’attaquant du PSG, Florian Thauvin est également au cœur de l’actualité mercato. L’international français, en difficulté à l’Udinese, souhaite retrouver les terrains de Ligue 1 pour se relancer. Et même si l’OGC Nice a abandonné son dossier, un autre club de l’élite s’est lancé sur sa piste.

Thauvin veut rentrer en France

Depuis son départ de l’Olympique de Marseille à l’été 2021, Florian Thauvin ne s’est jamais retrouvé. Alors qu’il a rejoint les Tigres après l’OM, l’international français a quitté le Mexique deux ans seulement après son arrivée. Florian Thauvin croyait alors pouvoir se relancer en Italie en filant à l’Udinese.

Mais les choses ne se passeront plus bien pour l’ancien marseillais en Serie A non plus. Un an après son arrivée à l’Udinese, Thauvin ne veut plus continuer l’aventure. Pas à son aise cette saison ((3 buts en 17 matchs), l’ancien attaquant de Newcastle, qui a retrouvé le banc de touche, a émis le souhait de rentrer au bercail.

Lorient offre une nouvelle chance à Thauvin

Au courant du souhait de Florian Thauvin, plusieurs clubs de Ligue 1 s’étaient intéressés à la situation du Français. C’est d’abord le Stade Rennais qui a été associé au champion du monde 2018. Ensuite, RMC Sport a annoncé un intérêt de l’OGC Nice pour l’ancien marseillais. L’on croyait alors que le feuilleton Thauvin était proche de la fin quand le Gym a mis fin à la piste menant au joueur. Nice ayant signé Mohamed-Ali Cho, Florian Thauvin ne devrait plus rebondir sur la côte d’Azur.

Toutefois, l’espoir est toujours permis pour l’international français puisque Foot Mercato annonce ce mardi que le FC Lorient serait venu aux nouvelles sur le joueur. Même si cela contredit les informations de Ouest-France qui révélait que le Thauvin avait été proposé au club, le joueur est quoi qu’il en soit lié aux Merlus.