Mercato : Un autre club de Ligue 1 entre dans la danse pour Thauvin

Un autre club de Ligue 1 s’intéresse à l’ancien attaquant de l’OM, Florian Thauvin.

Deux ans et demi après son départ, Florian Thauvin est de plus en plus proche d’un retour en Ligue 1 cet hiver. L’international français, en difficulté à l’Udinese, a encore la cote en France. Après le Stade Rennais, un autre club de l’élite s’intéresse au profil de l’ancien joueur de l’OM.

Nice veut doubler Rennes dans le dossier Thauvin

Kylian Mbappé n’est pas le seul joueur français au centre de l’actualité mercato en France. Un autre international français, en l’occurrence, Florian Thauvin, est régulièrement cité dans les médias locaux depuis l’ouverture du mercato hivernal, lundi dernier. Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, le Tricolore rêve d’un retour en Ligue 1 cet hiver.

Un temps associé au Stade Rennais, Florian Thauvin est également annoncé proche d’un autre club français ces dernières heures. Selon les informations de Foot Mercato, confirmées par RMC Sport, Nice aurait « affiché clairement son intérêt » pour « Flotov ». Même si les discussions entre les deux parties n’ont pas encore débuté, l’intérêt, par contre, serait réciproque.

Florian Thauvin n’est pas fidèle à l’OM

L’arrivée de Florian Thauvin à l’OGC Nice cet hiver permettrait au club azuréen de pallier l’absence de Jérémie Boga. L’international ivoirien est convoqué avec la Côte d’Ivoire dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations (13 janvier – 11 février). Ainsi, Florian Thauvin pourrait bien faire son retour en France et dans un club où il pourrait avoir plus de temps de jeu. Seulement, ce ne sera pas à l’OM.

Pourtant, dans une interview avec Canal+, début décembre, l’international français ouvrait la porte à un retour dans son ancien club. « Quand tu es supporter de l’OM, t’as envie d’enfiler le maillot et d’aller les aider », déclarait-il. Toutefois, Florian Thauvin n’a pas fait un vœu de fidélité à l’OM. « En tant que sportif de haut niveau je dois aussi penser à ma carrière et à avancer. Je suis déterminé à aller dans le club qui m’offrira la possibilité de retrouver mon meilleur niveau », a ajouté le champion du monde 2018.