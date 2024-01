Florian Thauvin trahit l'OM et flirte avec un autre club de Ligue 1

Deux ans et demi après son départ, Florian Thauvin snobe l’OM et va rejoindre un autre club de Ligue 1.

Le mercato hivernal est déjà très agité en France 24 heures seulement après son ouverture officielle. Tous les clubs ou presque s’activent pour recruter les joueurs en forme ou d’autres en quête de rebond. Ancien sociétaire de l’OM, Florian Thauvin se trouve dans le dernier lot. Mais l’international français va faire un coup bas à son club de cœur.

La descente aux enfers de Florian Thauvin

Après son départ de l’Olympique de Marseille en 2021, Florian Thauvin a posé ses valises au Mexique. L’international a rejoint les Tigres UANL où évolue un certain André-Pierre Gignac. Mais contrairement à ce dernier, passé également par l’OM, Thauvin ne se sentira pas à l’aide au Mexique et décide de retourner en Europe après 39 matchs (8 buts) disputés en deux ans avec les Tigres.

Désireux de revenir en France au départ, c’est finalement en Italie que l’ancien attaquant de Newcastle trouve un point de chute à l’hiver 2023. Florian Thauvin paraphait ainsi un contrat de deux ans avec l’Udinese. Un an après, le Français ne s’est pas retrouvé en Serie A non plus. Après donc 34 apparitions avec le club italien, Florian Thauvin décide de rentrer au bercail. Cependant, l’ancien marseillais ne retournera pas à l’Olympique de Marseille.

Pas de Marseille, Thauvin sera en Bretagne

Alors qu’il a toujours manifesté d’évoluer sous les couleurs d’un autre club français que l’OM, Florian Thauvin va bien franchir le pas. Selon, le média Le Foot, l’international français serait proche d’un départ au Stade Rennais. Pas à son aise cette saison avec l’Udinese (3 buts en 17 matchs), le champion du monde 2018 serait même prêt à baisser son salaire pour retourner en France.

Toujours d’après le média, le Stade Rennais ferait une bonne affaire avec Florian Thauvin puisque le Tricolore ne coûtera pas plus de 2 millions d’euros maximum. Le Foot indique d’ailleurs que la possibilité de rejoindre Rennes plairait bien à Thauvin qui va retrouver l’Europe, le club breton étant toujours en lice en Ligue Europa. Le Stade Rennais sera aux prises avec l’AC Milan lors des barrages de la C3 en février prochain.