Mercato : L’appel du pied de Florian Thauvin à l’OM

Dans le viseur d’autres clubs de Ligue 1, Florian Thauvin lui, préfère revenir à l’Olympique de Marseille. Il drague ouvertement l’OM.

Cité proche d’autres clubs de la Lihue 1 française lors de ce mercato hivernal, Florian Thauvin ne devrait pas y signer. L’international ailier droit français (10 capes, 1 but) ne compte pas trahir l’Olympique de Marseille, son ancien club qu’il a quitté il y a deux ans et demi.

Florian Thauvin associé à trois clubs de Ligue 1

En difficulté à l’Udinese (Serie A italienne) qu’il avait rejoint l’hiver dernier en provenance du club mexicain des Tigres UANL, Florian Thauvin peut quitter l’actuel 16e de Serie A pour la Ligue 1 de France. Deux clubs français de l’élite se seraient intéressés au profil de l’attaquant de 30 ans.

Cet hiver, l’ancien du LOSC Lille a été cité dans le viseur du Stade Rennais. Le joueur aurait accepté de baisser son salaire pour signer en faveur du club breton. Aussi, selon les récentes informations de Foot Mercato confirmées par RMC Sport, l’OGC Nice aurait « affiché clairement son intérêt » pour « Flotov ». Même si les discussions entre les deux parties n’ont pas encore débuté, l’intérêt, par contre, serait réciproque. Le FC Lorient serait aussi intéressé par le profil du joueur.

L'article continue ci-dessous

Getty

L’appel de Thauvin à l’OM

Parti chez les Tigres UANL en 2021, Thauvin, qui ne s’était pas senti à l’aise (38 matchs, 8 buts), avait quitté le club mexicain pour revenir en Europe. En effet, il s’était engagé avec les Italiens de l’Udinese lors du mercato hivernal de 2023. Mais le joueur de 30 ans, qui a disputé 20 matchs toutes compétitions confondues avec l’Udinese (4 buts et une passe décisive) cette saison, envisage de revenir au bercail pour signer en Ligue 1.

Dans une interview accordée à Média Carré, l’ancien ailier droit de Newcastle United manifeste son désir de revenir dans les rangs de l’Olympique de Marseille. Le champion du monde 2018 compte faire un dernier passage dans le club phocéen qu’il aime particulièrement.

Getty Images

« La ligue 1 me manque. J’aime la France, j’aime la Ligue 1, a confié l’attaquant de 30 ans. C’est un championnat dans lequel j’ai performé. Je pense que tout le monde connaît mon attachement pour l’OM et ce que ça représente pour moi. Après ça ne dépend pas que de moi non plus, l’entraîneur a des volontés, le président a des volontés. Et c’est vrai que faire “The Last Dance” à l’OM, ça pourrait être quelque chose d’exceptionnel », a déclaré Thauvin.

Le désir est là. Reste à savoir si Marseille va donner cette chance à son ancien joueur.