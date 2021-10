Memphis Depay ne regrette pas d'avoir signé au FC Barcelone

Le nouveau venu au Camp Nou reste fidèle à la cause blaugrana même si la situation du club n'est pas idéale.

Memphis Depay a été incrédule lorsqu'on lui a demandé s'il regrettait sa décision de rejoindre le FC Barcelone l'été dernier, demandant à un journaliste comment il pouvait poser une telle question. L'attaquant néerlandais a déclaré que le club blaugrana reste une présence énorme dans le monde du football, même dans la tourmente actuelle que le FC Barcelone traverse, ajoutant qu'il "ne regretterait jamais" son transfert en provenance de Lyon.

Depuis son arrivée alors qu'il était libre de tout contrat, Memphis Depay a accepté une baisse de salaire pour aider le FC Barcelone à surmonter une crise financière et s'est efforcé d'aider l'équipe à éviter des résultats désastreux. Les Blaugrana, désormais privés de l'icône Lionel Messi, n'ont triomphé qu'une seule fois lors de leurs quatre derniers matches de Liga et ont perdu leurs deux premiers matches de Ligue des champions 3-0.

"Comment pouvez-vous demander cela ?" Memphis Depay a répliqué après une question d'ESPN Pays-Bas lui demandant s'il regrettait d'avoir rejoint le FC Barcelone. "C'est le FC Barcelone. Je ne pense pas que vous compreniez à quel point ce club est grand et ce que cela signifie pour un joueur si vous vous déplacez dans un club comme celui-ci. Je ne le regretterai jamais. Malgré les résultats, je suis vraiment heureux au club".

"Cela a été une période difficile [pour l'équipe]. Je ne veux pas trop en parler, mais les gens agissent comme si la saison était déjà terminée. Il y a tellement de matchs à jouer. Tout est encore ouvert. Mais en tant que joueur, vous vous sentez responsable et vous prenez vos responsabilités. Tu te sens concerné. Tous les joueurs prennent des responsabilités au Barça. C'est normal pour un club comme Barcelone", a ajouté l'ancien de l'OL.

Le coéquipier de l'international néerlandais au Barca, Frenkie de Jong, s'est fait l'écho de ses sentiments, en déclarant en conférence de presse : "Les résultats sont mauvais, personne ne peut l'ignorer. Vous pouvez noter un sentiment négatif autour du club, ce qui est logique lorsque vous avez de mauvais résultats dans un club comme Barcelone. Je suis déçu, mais je ne suis pas abattu. C'est bien que nous ayons la pause maintenant, si nous reprenons les matchs de Barcelone après les matchs internationaux, je pense que nous pourrions revenir à la normale".

"Les gens exagèrent quand ils disent que la saison est déjà foutue. Nous n'avons pas tant de points en moins que le Real Madrid et l'Atletico Madrid, et il reste beaucoup de matches à jouer. Donc, rien n'est perdu, pas du tout. Nous avons mal commencé en Ligue des champions, mais nous avons encore toutes les chances [de nous qualifier pour les huitièmes de finale]", a ajouté le milieu de terrain. Memphis ne pouvait pas prévoir ce que la fin de l'été réserverait au FC Barcelone lorsqu'il a signé son contrat là-bas.

Messi devait rester, mais il a été contraint de partir lorsque les Blaugrana n'ont pas pu se permettre de le garder en raison de leur dette croissante. Son coéquipier Antoine Griezmann est ensuite parti à l'Atlético de Madrid le jour de la date limite. Et Sergio Aguero, recruté en même temps que Memphis, a été blessé pendant toute la campagne jusqu'à présent. Memphis est donc le point central d'une attaque diminuée au Camp Nou, moins explosive que les saisons précédentes ; le FC Barcelone a marqué 11 buts en sept matches et occupe la neuvième place. L'attaquant néerlandais a inscrit trois buts et fourni une passe décisive en sept matches.