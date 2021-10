FC Barcelone : Frenkie de Jong optimiste malgré tout

Dans des propos rapportés par Mundo Deportivo, Frenkie de Jong a évoqué la crise que traverse le FC Barcelone.

Le club catalan a connu un début de saison traumatisant. Ils ont perdu Lionel Messi en fin de saison au profit du Paris Saint-Germain et ont eu du mal à trouver la régularité depuis le début de la saison.

Le FC Barcelone est neuvième en Liga, et le week-end dernier, il a été peu inspiré en s'inclinant 2-0 contre l'Atletico Madrid au Wanda Metropolitano.

En Ligue des champions, les choses vont encore plus mal. Barcelone est dernier du groupe E et vient d'enregistrer deux défaites consécutives de 3-0 contre le Bayern Munich et Benfica.

Ronald Koeman a subi une pression énorme à la suite des mauvaises performances de l'équipe, et de nombreuses personnes liées au FC Barcelone ont réclamé sa tête.

Pour De Jong, cependant, la gravité de la crise que traverse le club a été exagérée. Le Néerlandais, actuellement en mission internationale avec son équipe nationale, a tenu à souligner la nécessité pour chaque joueur de s'investir.

"C'est très exagéré, nous ne sommes pas dans un trou", a-t-il déclaré. "Ecoutez, je dois apporter plus à l'équipe, je sais que je peux faire plus. Ce chiffre de zéro but et deux passes décisives pourrait être meilleur. Les résultats sont mauvais, personne ne peut l'ignorer. Vous pouvez remarquer qu'il y a un sentiment négatif dans le club."

"C'est logique quand on a de si mauvais résultats dans un club comme Barcelone. Mais je suis déçu, pas déprimé".