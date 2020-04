Manchester United : Pogba a toujours le Real Madrid en tête ?

Désireux de rejoindre les Merengue l'été dernier, l'international français souhaiterait toujours quitter les Red Devils l'été prochain.

Restera, partira ? Le feuilleton Paul Pogba va repartir de plus belle dans les prochaines semaines. Les intentions de l'international français ne sont pas clairement affichées et le dossier risque d'être relancé dès l'été prochain. D'autant plus que Bacary Sagna a récemment déclaré à Goal qu'il voyait bien son compatriote rejoindre la plutôt que le : "Je vois plus de Paul revenir à la Juventus parce que Cristiano Ronaldo est là et parce que la Juventus est le club qui l'a fait briller. Il aime le club, il le sait déjà".

Selon les informations de L'Equipe, Paul Pogba serait toujours déterminé à quitter cet été, mais pas pour retourner à la Juventus comme l'a proposé Bacary Sagna, ou l'avait laissé entendre Mino Raiola, son agent, il y a quelques semaines. Alors forcément, le Real Madrid s'érige en favori pour accueillir l'international français, d'autant plus que l'agent italien a promis de ramener un gros joueur au club merengue l'été prochain.

Une résiliation unilatérale possible

Qui plus est, à deux ans de la fin de son contrat, Paul Pogba pourrait, selon l'Equipe, et le règlement de la FIFA résilier unilatéralement son contrat avec Manchester United. Jusqu'à présent, l'international français a refusé toutes les approches des Red Devils afin de prolonger son bail à Old Trafford, se mettant en position de force pour provoquer son départ s'il ne change pas d'avis et ne décide pas de rester sur le long terme à Manchester United.

Paul Pogba peut désormais faire jouer l'article 17 du règlement des transferts de la FIFA, lui permettant de résilier son contrat unilatéralement maintenant que la période protégée des trois premières années est révolue. Toutefois, selon L'Equipe, ce n'est pas la solution envisagée par le joueur et qui plus est, pour résilier son bail, Paul Pogba devrait payer entre 50 et 60 millions d'euros pour racheter ses années de contrat restant et une partie des frais engagés par son club.

Avec l'arrivée de Bruno Fernandes et face à la volonté sans failles de Paul Pogba de quitter Manchester United, les Red Devils pourraient être tentés d'entamer un nouveau cycle et de vendre l'international français dès l'été prochain afin de récupérer une belle somme et d'éviter de le perdre sans la moindre contrepartie dans deux ans, ou d'être dos au mur et obligé de le brader dans un an. Une chose est sûre, l'avenir de Paul Pogba est encore incertain, et seule une sortie publique de ce dernier pourra éviter un nouveau feuilleton Pogba cet été.