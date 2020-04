Sagna : "Je vois Pogba rejoindre la Juventus, ils ont Cristiano Ronaldo"

Les deux joueurs ont joué ensemble avec les Bleus. L'arrière droit pense que Pogba ne rejoindra pas le Real Madrid s'il quitte Old Trafford cet été.

Paul Pogba est plus susceptible de rejoindre la plutôt que le s'il décide de quitter à la fin de cette saison. C'est le point de vue de Bacary Sagna, l'ancien défenseur d' et de qui a été coéquipier de Pogba avec l'équipe nationale française entre 2013 et 2016. Les spéculations sur le milieu de terrain de Manchester United sévissent depuis des mois, son agent Mino Raiola ayant admis l'an dernier qu'il voulait quitter Old Trafford.

"Tout le monde au sein du club de Manchester United, de l'entraîneur au propriétaire, connaît les souhaits de Paul", a déclaré Raiola. "Tout le monde connaît la volonté de Paul d'aller de l'avant. Tout le monde connaît les sentiments de Paul". Paul Pogba est resté à Old Trafford en janvier, mais n'a fait que huit apparitions cette saison et n'a pas joué depuis le Boxing Day en raison d'une blessure à la cheville.

Il est largement attendu qu'il poussera à nouveau pour un départ à la fin de la campagne actuelle et le Real Madrid reste favori pour sa signature, principalement en raison de sa relation avec l'entraîneur Zinedine Zidane. Mais dans un entretien exclusif à Goal, Sagna dit que si son compatriote quitte la , sa destination pourrait être l' plutôt que l' . "Je vois plus de Paul revenir à la Juventus parce que Cristiano Ronaldo est là et parce que la Juventus est le club qui l'a fait briller", a déclaré Sagna. "Il aime le club, il le sait déjà."

Paul Pogba a passé quatre saisons avec la Juventus, après avoir déménagé à Turin gratuitement alors qu'il avait été laissé libre par Manchester United en 2012. L'international français a remporté quatre titres de consécutifs ainsi que deux avant de retourner à Old Trafford en 2016 pour un montant record de 110 millions d'euros, qui a depuis été dépassé par plusieurs joueurs. Pogba a remporté la anglaise et la , mais United n'a pas été en mesure d'être un prétendant sérieux pour le titre de Premier League.

La Juventus a quant à elle continué à dominer le football italien et Sagna pense que Pogba pourrait faire beaucoup plus au cours des prochaines années s'il ignore les avances du Real Madrid et privilégie un retour dans son ancien club. Le joueur de 37 ans a déclaré: "Ce sera difficile pour lui d'aller au Real Madrid maintenant parce que le Real Madrid ne va pas si bien et qu'il y aurait de grandes attentes pour lui et l'équipe de Madrid vieillit".

"La Juventus a acheté des joueurs comme Ramsey et Cristiano Ronaldo. OK Cristiano Ronaldo n'est plus jeune, mais il joue comme un jeune garçon et ils ont toujours une jeune équipe. Si vous pensez aux deux ou trois prochaines années, je pense que la Juventus a un plus grand potentiel que le Real Madrid", a conclu l'ancien latéral des Gunners. Reste aussi à savoir si la Juventus a les moyens et l'envie de débourser une énorme somme pour récupérer le Français à Manchester United qui ne le bradera pas.