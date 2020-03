Berbatov : "Pogba est injustement critiqué et devrait rester à Manchester United"

L'ancien attaquant des Red Devils estime que le milieu de terrain français prospérerait à la Juventus ou au Real Madrid, mais espère le voir rester.

Paul Pogba a souvent été le vilain petit canard du côté de . Très souvent critiqué, le champion du monde 2018 a connu une saison quasiment blanche et espère reporter le maillot des Red Devils cette saison. Désireux de quittr le navire mancunien l'été dernier, le milieu de terrain français aurait revue sa copie. Pourtant, il est toujours annoncé avec insistance au et à la . Mais les supporters et les dirigeants des Red Devils rêvent de le garder pour le voir former un duo très prometteur avec Bruno Fernandes.

Au micro de Betfair, Dimitar Berbatov a défendu Paul Pogba et espère le voir rester à Manchester United : "Encore une fois, on parle beaucoup de Paul Pogba et de son avenir. Il n'a pas joué depuis longtemps, les gens lui posent des questions : veut-il jouer, combien de temps cela lui prendra-t-il pour revenir, à son retour pourra-t-il jouer avec Bruno Fernandes, comment il fera partie de l'équipe - ce sont toutes des questions sans réponse que nous découvrirons tôt ou tard".

"Je veux qu'il reste à Manchester United et je veux le voir jouer aux côtés de Bruno Fernandes et de l'équipe, sinon il y aura toujours une équipe en attente de Paul Pogba, si c'est le Real Madrid, la Juventus ou quelqu'un d'autre qui sait, mais il s'adaptera n'importe où. La critique que Pogba reçoit est injuste et, comme certains autres joueurs, il est critiqué juste pour le plaisir, peu importe ce qu'il fait", a ajouté l'ancien attaquant bulgare", a ajouté Dimitar Berbatov.

Plus d'équipes

"Comment expliquez vous la renaissance de Lukaku ?"

L'article continue ci-dessous

L'ancien Red Devil aimerait qu'il rejoue au plus vite et fasse abstraction des critiques : "Il fait tout ce qu'il peut pour revenir en forme et pour aider son équipe parce que j'ai vu lors de son premier passage comment il s'entraînait avec nous en tant que garçon, avec l'ambition et l'aspiration d'être l'un des meilleurs, donc je ne me fais pas doute de son éthique de travail et de son désir de devenir encore meilleur. Tout ce qu'il voudra faire maintenant, c'est jouer au football, nous sommes tous des êtres humains et autant que vous essayez de l'éviter, la critique vous arrive toujours".

Dimitar Berbatov est conscient que le danger d'un départ de Pogba est réel : "Je voudrais voir Pogba se remettre en forme dès que possible et ne se blesse pas à nouveau, afin qu'il puisse faire ce qu'il fait le mieux et que nous puissions le voir jouer un grand football. S'il devait déménager, où qu'il aille, il sera bien. Il sait que si ça ne marche pas, il y a toujours une équipe qui l'attend ailleurs et s'il part, il jouera et le fera bien. Regardez Romelu Lukaku, je veux dire put*** ! Cela n'a pas fonctionné pour lui à Manchester United et maintenant il a vécu une renaissance à l'Inter, comment expliquez-vous cela ? C'est la nature humaine, parfois vous ne vous sentez pas à l'aise dans un seul endroit parce que la critique est trop, vous vous fermez".

"Vous pensez au plus profond de vous-même : 'Peu importe ce que je fais, personne n'apprécie', alors vous partez et vous marquez 23 buts pour votre nouveau club. Une chose que je vais dire sur les rumeurs du Real Madrid est, n'oubliez pas que Zinedine Zidane est le manager là-bas et quand vous avez un manager ou d'autres joueurs qui viennent du même pays, vous parlez toujours et savez que vous allez continuer, surtout en parlant la même langue, cela vous fait vous sentir à l'aise et cela ne doit pas être sous-estimé dans cette situation", a conclu le Bulgare.