Manchester United, Martial affiche ses ambitions pour la saison à venir

L'attaquant international français est revenu à l'action pendant la pré-saison et pense pouvoir réaliser '"une grande saison" en 2021-22.

Anthony Martial a fait le point sur sa forme physique après une absence de cinq mois des terrains, l'attaquant français, qui a manqué l'Euro 2020 avec les Bleus, étant convaincu qu'il pourra profiter d'une "bonne saison" en 2021-2022. Le joueur de 25 ans est revenu à l'action avec les Red Devils en pré-saison, avec une participation au match contre Everton représentant sa première apparition pour l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer depuis le 21 mars.

Une blessure prématurée survenue alors qu'il était avec l'équipe de France lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde 2022 a forcé Anthony Martial à entreprendre un long chemin vers la récupération, alors que des questions sont posées sur son avenir, mais il s'attend à retrouver sa meilleure forme et à se battre pour aider les pensionnaires d'Old Trafford à remporter des titres cette saison. Martial a déclaré au site officiel de United lorsqu'on lui a demandé comment il se sentait à l'approche d'un match d'ouverture de la saison de Premier League contre Leeds samedi : "Je me sens beaucoup mieux après cinq longs mois".

"En me retrouvant avec l'équipe et en m'entraînant à nouveau avec eux, je ressens vraiment une grande amélioration. Il va me falloir encore quelques semaines pour atteindre mon niveau de forme physique le plus élevé, et je suis vraiment heureux à l'instant d'avoir fait mon retour à entraînement. Pour être honnête, j'étais vraiment heureux de débuter contre Everton après ces longs mois sans jouer, c'était formidable de revenir là-bas, surtout avec les fans et la victoire, c'était brillant", a ajouté l'international français.

L'année ou jamais pour Martial ?

L'article continue ci-dessous

Anthony Martial veut réaliser une grande saison avec Manchester United : "Avec la saison que j'ai eue l'an dernier et les blessures lancinantes que j'ai eues qui m'ont empêché d'être à 100%, j'ai depuis fait mon meilleur travail de préparation, afin d'être sûr de revenir dans la meilleure forme possible. Et j'espère pouvoir atteindre mon niveau de forme physique le plus rapidement possible maintenant, pour me préparer à une excellente saison cette fois-ci".

"J'espère éviter les blessures, bien sûr, et être vraiment prêt et en pleine forme physique, pour pouvoir faire une excellente saison et remporter des trophées", a conclu l'attaquant des Red Devils. Louis van Gaal avait vu le potentiel de Martial et l'a recruté à l'AS Monaco à l'été 2015. Sa première campagne en Angleterre a été impressionnante avec 17 buts inscrits, dont un premier but époustouflant contre Liverpool, et l'on s'attendait à ce que l'international français devienne une superstar à Manchester.

Il a trouvé le chemin des filets à 78 reprises pour United en 258 matchs, mais a été confronté à de nombreuses questions concernant son impact sur le collectif. C'est parce que Martial se considère comme un attaquant axial et malgré avoir marqué 23 buts à ce poste en 2019-2020, il fait face à une concurrence féroce pour ce rôle avec la présence d'Edinson Cavani. Les blessures l'ont limité à seulement sept buts la saison dernière et une nette amélioration sera nécessaire s'il veut mettre un terme aux discussions concernant un possible départ et convaincre Solskjaer qu'il n'a pas besoin d'un autre attaquant dans l'effectif.