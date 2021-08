Un ancien Red Devil veut voir Martial rester à Manchester United

Un ancien chouchou d'Old Trafford pense que le Français peut toujours être une "excellente option" pour Ole Gunnar Solskjaer en 2021-2022.

Et si Anthony Martial marchait dans les pas de Romelu Lukaku ? L'international belge, critiqué chez les Red Devils, avait quitté l'Angleterre pour rejoindre la Serie A et s'y est totalement relancé prouvant qu'il est l'un des meilleurs joueurs à son poste. Dimitar Berbatov a mis en garde Anthony Martial contre un éventuel transfert à l'Inter Milan, insistant sur le fait qu'il devrait "rester à Manchester United et se remettre en question".

Manchester United a investi plus de 50 millions d'euros, sans compter les bonus, pour amener Anthony Martial à Old Trafford en provenance de l'AS Monaco en 2015, et il a terminé sa première saison en tant que meilleur buteur du club avec 17 buts, dont un superbe premier but contre Liverpool pour se faire aimer des supporters des Red Devils. Malheureusement, le Français n'a pas pu faire passer son jeu au niveau supérieur depuis lors, et est maintenant fortement lié à un transfert à l'Inter.

Toutefois, Dimitar Berbatov aimerait qu'il reste à Manchester United et prouve qu'il mérite une place dans onze de départ d'Ole Gunnar Solskjaer. L'ancien international bulgare pense que le Français prend peut-être au sérieux l'intérêt signalé de l'Inter Milan en raison de la possibilité que l'arrivée de Jadon Sancho à Manchester United en provenance du Borussia Dortmund le fasse reculer dans la hiérarchie des attaquants de l'équipe.

Se battre pour sa place ou partir, le dilemme de Martial

Cependant, l'ancien attaquant des Red Devils a exhorté le joueur de 25 ans à embrasser la compétition avec une concurrence renforcée, déclarant à Betfair: "Anthony Martial pense probablement qu'il est dans une situation un peu difficile car avec Sancho venant à Manchester United, le temps de jeu du Français va être réduit. Je n'ai aucun doute que cela lui passe par la tête en ce moment, il se posera des questions en demandant : 'Est-ce que je reste et me bats pour ma place, ou devrais-je commencer à chercher à aler dans une équipe où je jouerai plus régulièrement ?'".

"L'Inter Milan ne serait pas le meilleur endroit pour Martial. Son style de jeu est très technique et il convient au un contre un avec les défenseurs. J'aimerais qu'il reste à United et se lance un défi. S'il peut montrer ce qu'il peut faire à l'entraînement puis dans les matchs, je pense que ça se passera bien et qu'il est une autre excellente option pour United. J'espère qu'il pourra rester en forme, car il a eu quelques [blessures] dans le passé et cela peut vraiment mettre un frein au développement d'un joueur", a ajouté Berbatov.

Martial a trouvé le chemin des filets 78 fois lors de ses 258 premiers matches sous les couleurs de Manchester United, toutes compétitions, tout en délivrant également 50 passes décisives. L'international français a également aidé le club à remporter la FA Cup, la League Cup et la Ligue Europa, mais la saison 2020-21 a été sa pire à ce jour en termes de statistiques dans la zone de vérité puisqu'il n'a réussi à marquer que sept buts en 36 matches.