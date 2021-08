Romelu Lukaku "voudra se décharger" lorsqu'il jouera à nouveau à Old Trafford, selon Rio Ferdinand, qui a soutenu le futur attaquant de Chelsea, lequel aura à coeur de prouver aux fans de Manchester United qu'ils avaient tort à son sujet. Le Belge avait quitté la Premier League après une période décevante de deux ans à Manchester United en 2019, les géants italiens de l'Inter l'ayant récupéré dans une période de doutes. Mais l'attaquant a rapidement reconstruit sa réputation à San Siro et a même offert aux Nerazzurri leur première couronne de Serie A en 11 ans la saison dernière, ce qui a incité Chelsea à conclure un gros contrat pour le ramener à Stamford Bridge.

Les Blues ont conclu un accord pour re-signer Romelu Lukaku, qui avait effectué un premier passage frustrant à Stamford Bridge entre 2011 et 2014. Et Rio Ferdinand, ancienne gloire des Red Devils, dit qu'il sera motivé pour faire taire ceux qui doutaient de lui lors de ses prochains passages du côté d'Old Trafford.

"C'est un buteur d'élite, c'est aussi simple que ça"

"Je lui ai parlé récemment et il a faim. Il ne m'a pas confirmé qu'il signait pour Chelsea mais cette saison, il a faim", a déclaré la légende de United sur sa chaîne YouTube FIVE. "Je pense juste que ce gars, beaucoup de grandeur vient du fait d'avoir du carburant et ce que je veux dire par là, c'est d'avoir des sceptiques et de vouloir leur prouver qu'ils ont tort. Il a tout un stade plein à Manchester United qui doutait de lui, tous les fans d'Old Trafford doutaient de lui", a rappelé l'ancien défenseur central.





"Il sera assis là et regardera dans le journal pour voir quand aura lieu ce match d'Old Trafford et il voudra se décharger. Romelu Lukaku vous garantit 20 buts, minimum. Il vous le garantit. Il a marqué des buts où qu'il soit, c'est un buteur d'élite, c'est aussi simple que ça", a enfin analysé Rio Ferdinand, fan du joueur belge.

Recruté en 2017, Romelu Lukaku s'était rapidement fait aimer des supporters en marquant 26 buts toutes compétitions confondues lors de sa première saison. Cependant, l'attaquant n'avait réussi à marquer qu'à 15 reprises en 2018-19, prenant du retard sur Anthony Martial et Marcus Rashford dans l'ordre hiérarchique de l'équipe. Il avait ainsi été fortement critiqué pour ses performances, et l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer l'avait finalement jugé non nécessaire à l'équipe mancunienne.