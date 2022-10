Manchester United : l'assistant de José Mourinho donne un conseil à Erik Ten Hag

L'ancien assistant de José Mourinho à Manchester United, Rui Faria, a expliqué aux Red Devils ce qui leur manque encore sous Erik ten Hag.

Quand on croit que Manchester United a touché le fond, le club mancunien trouve toujours le moyen de creuser encore plus. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, Manchester United n'est plus le mastodonte habitué à dominé le football anglais et pour cause, les Red Devils n'ont plus remporté le moindre championnat d'Angleterre depuis le départ de l'Ecossais.

"Vous ne pouvez pas reconstruire d'un claquement de doigt"

Manchester United se retrouve coincé dans une boucle temporelle permanente avec une reconstruction éternelle chaque année ou presque. Les entraîneurs défilent depuis 2013 et le départ de Sir Alex Ferguson, sans que personne n'ait réussi à faire retrouver aux pensionnaires d'Old Trafford leur gloire d'antan. José Mourinho a certes été le plus proche d'entre eux, avec trois trophées, mais son histoire avec les Mancuniens s'est terminée en eau de boudin.

Erik Ten Hag, arrivé cet été après avoir fait des miracles à l'Ajax Amsterdam est attendu comme le messie. Si le Néerlandais a des idées mais il découvre au fil des semaines le manque de stabilité au sein du club et les difficultés d'être l'entraîneur de Manchester United, lui qui vient de subir une terrible déroute face au rival de la ville, Manchester City à l'Etihad Stadium ce dimanche après-midi.

"Un manque de stabilité"

Rui Faria - qui faisait partie du staff technique de Manchester United lorsqu'ils ont remporté le Community Shield, la Carabao Cup et la Ligue Europa en 2016-17 - a donné un conseil à Erik Ten Hag dans les colonnes de The Times : "Nous sommes arrivés dans un club qui manquait de stabilité et d'identité et vous ne pouvez pas simplement claquer des doigts et le reconstruire".

"Cela prend du temps, et vous devez aussi gagner, parce que les gens n'accepteront pas si vous ne gagnez pas, donc quand José Mourinho dit que [2016-17] est l'une de ses meilleures saisons, il a raison, parce que nous avons obtenu les derniers titres que le club a gagné et sa meilleure période depuis Sir Alex Ferguson", a ajouté l'ancien adjoint du Special One.

City, l'exemple que United doit suivre

"Ce qui manque - encore - c'est la stabilité, et le club doit définir ce qu'il veut. À Manchester City, c'est la sixième saison que Pep Guardiola est là et il a la stabilité de mettre ses concepts dans le club, la stabilité d'acheter des joueurs qui correspondent à ses concepts, la stabilité d'acheter en plus des succès", a conclu Rui Faria.

Erik Ten Hag se verra-t-il offrir du temps, permettant d'avoir cette stabilité évoquée par Rui Faria ? Rien n'est moins sûr. Certes, le Néerlandais dispose d'un certain crédit auprès de ses dirigeants, mais si Manchester United ne parvient pas à se qualifier pour la Ligue des champions ou à remporter un trophée après l'investissement massif réalisé cet été, le crédit d'Erik Ten Hag au sein du club mancunien risque d'en prendre un sacré coup.

Depuis le début de l'année 2020-21, Man Utd a encaissé plus de 4 buts en première mi-temps lors de quatre matchs de Premier League (contre les Spurs en octobre 2020, Liverpool en octobre 2021, Brentford en août 2022, Man City en octobre 2022) ; c'est deux fois plus souvent que n'importe quelle autre équipe pendant cette période. Les Red Devils sont contraints de se remettre en question après leur humiliante défaite contre City. Jeudi, ils affronteront le club chypriote d'Omonia en Europa League.