Le tacle de Kevin De Bruyne à Manchester United

Le milieu de terrain de Manchester City, Kevin de Bruyne, estime que Manchester a obtenu un résultat flatteur lors du derby contre City dimanche.

De Bruyne a estimé que la rencontre n’aurait jamais dû se terminer par un écart de trois buts « seulement ». Pour lui, le score aurait dû être beaucoup plus conséquent et que les hommes de Ten Hag peuvent remercier leurs rivaux d’avoir levé le pied en deuxième mi-temps.

« On méritait de gagner 6-1 »

"Nous nous sommes bien préparés", a déclaré De Bruyne. "Nous avons trouvé les espaces en première mi-temps et joué un très bon match. J'ai l'impression que chaque fois que nous avons joué à l'extérieur à United, nous avons vraiment bien joué, et quand nous étions à domicile, ils ont gagné plus que nous".

"Ils avaient trouvé le moyen de gagner certains matches. Mais ici, nous avons mieux joué. Malheureusement à la fin ils ont marqué deux buts parce que je pense que le 6-1 était entièrement mérité", a-t-il ajouté.

De Bruyne a été parmi les principaux bourreaux des Red Devils lors de cette partie. Il a délivré deux passes décisives et a eu une influence capitale sur le jeu de son équipe. Une performance majuscule mais qui a été éclipsée par les triplés de ses deux coéquipiers, Phil Foden et Erling Haaland.