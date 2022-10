Cristiano Ronaldo n'a reçu "rien d'autre qu'un manque de respect" de la part de Manchester United

Roy Keane a critiqué Manchester United pour avoir montré à Cristiano Ronaldo "rien d'autre qu'un manque de respect" en ce début de saison.

Cristiano Ronaldo ronge son frein depuis le début de saison. Remplaçant lors du derby de Manchester face aux Cityzens, le Portugais a assisté impuissant à la débâcle de son équipe à l'Etihad Stadium. Erik Ten Hag a finalement choisi de ne pas faire rentrer l'international portugais en cours de match alors que les Red Devils étaient largement menés au score.

"Ronaldo aurait dû être libéré par Manchester United"

Le Néerlandais a avancé une "question de respect" pour l'immense carrière de Cristiano Ronaldo pour ne pas le faire rentrer alors que Manchester United était déjà condamné dans cette rencontre et pour l'éviter de prendre part à une défaite historique. Cristiano Ronaldo n'a débuté qu'un seul des sept matches de Premier League disputés par Manchester United cette saison et la situation ne semble pas s'améliorer au fil des semaines.

Manchester City - Manchester United (6-3), Haaland et City terrassent les Red Devils

Le quintuple Ballon d'Or qui a manqué une grande partie de la préparation estivale, voulant quitter Manchester United, ne fait visiblement pas partie des plans d'Erik Ten Hag pour le moment qui a trouvé son onze de départ et Roy Keane n'est pas d'accord avec le traitement réservé à un homme dont la demande de transfert a été rejetée cet été.

"Le garder pour le mettre sur le banc, c'est ridicule"

La légende des Red Devils a déclaré à Sky Sports après la défaite de City : "Je pense que Manchester United fait preuve d'un manque de respect envers Cristiano Ronaldo. Je pense qu'il aurait dû être libéré avant la mercato estival Je pense que l'entraîneur s'accroche à lui. D'accord, vous dites que vous avez besoin d'options, mais vous ne retenez pas Cristiano Ronaldo pour l'asseoir sur le banc".

Cristiano Ronaldo, l'échange complètement fou

"C'est l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Il avait des options. Cette idée qu'il n'avait pas d'options est absurde ; il avait des options, quatre ou cinq très bonnes options. Cette situation va juste devenir plus moche au fur et à mesure que la saison avance. Ils auraient dû le laisser partir, il avait des options. Le garder pour le banc, je pense que c'est ridicule pour un joueur de sa stature", a ajouté l'ancien Red Devil.

Cristiano Ronaldo a été lié à de nombreux clubs lors de la dernière période de transfert, notamment Chelsea, le Bayern Munich, l'Atletico Madrid et le club saoudien Al-Hilal. Le capitaine portugais pourrait à nouveau faire pression en janvier pour partir, date à laquelle il sera libre de signer un accord de pré-contrat avec tout prétendant potentiel. Le quintuple Ballon d'Or pourrait revenir dans le onze de départ de Ten Hag lorsque United reprendra sa campagne d'Europa League à l'Omonia Nicosie jeudi.