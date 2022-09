Cristiano Ronaldo, l'échange complètement fou

Cristiano Ronaldo et Rafael Leao auraient changé de club, si le super-agent Jorge Mendes était parvenu à ses fins cet été.

Ronaldo et Leao ont été ensemble en sélection avec le Portugal récemment, aidant leur nation à se classer deuxième du groupe A2 de l'UEFA Nations League.

Ronaldo a passé près de 400 minutes sans marquer de but pour le Portugal. Le journal national A Bola et la légende du futsal Ricardinho, entre autres, ont suggéré que l'équipe nationale serait plus forte sans lui, et que des jeunes comme Leao auraient plus de chances.

Mais Mendes aurait voulu que Ronaldo remplace Leao à l'AC Milan cet été. Todd Boehly voulait faire de Leao le leader de sa nouvelle attaque rajeunie de Chelsea, tandis que Ronaldo était désespérément à la recherche d'un club de Ligue des champions après l'échec de la qualification de Manchester United.

"Jorge Mendes voulait désespérément faire venir Ronaldo dans un club de Ligue des champions", a expliqué Gianluca Di Marzio de Sky Italia. "Je peux vous dire qu'il a essayé avec le Milan. Oui, Mendes voulait faire venir Leao à Chelsea - ou au PSG - et donner Ronaldo à Milan dès l'été.

"L'accord s'est terminé immédiatement parce que le Milan ne voulait pas laisser partir Leao. La stratégie de Milan est basée sur les jeunes.