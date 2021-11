Manchester United : Keane et Carragher se disputent sur le rôle de Cristiano Ronaldo

Coup de tonnerre à une heure du coup d'envoi de Chelsea-Manchester United ce dimanche, lorsque les supporters des Red Devils ont appris que Cristiano Ronaldo était remplaçant pour ce choc au sommet de la Premier League. Buteur face à Villarreal en cours de semaine en Ligue des champions lors de la victoire permettant d'assurer la qualification pour le prochain tour, l'international portugais a dû regarder ses coéquipiers du banc de touche ce dimanche, entrant en jeu seulement après l'heure de jeu.



Carrick explique la mise à l’écart de Cristiano Ronaldo

Roy Keane a remis en question la décision de Manchester United de laisser Cristiano Ronaldo sur le banc de touche pour le match de Premier League contre Chelsea, l'entraîneur intérimaire Michael Carrick ayant choisi de nommer la superstar portugaise parmi ses remplaçants à Stamford Bridge. Le quintuple Ballon d'Or a été introduit à la 64e minute pour remplacer le buteur Jadon Sancho lors du match nul 1-1, mais les sourcils ont été levés lorsque les feuilles d'équipe sont tombées dans l'ouest de Londres.



"Ronaldo n'est pas revenu à Manchester United pour être sur le banc"



L'ancien capitaine des Red Devils, Keane, a été déconcerté par ce choix, l'Irlandais affirmant que l'attaquant de 36 ans reste le meilleur joueur des pensionnaires dOld Trafford. Lors d'un échange houleux avec l'ex-défenseur de Liverpool Jamie Carragher sur Sky Sports, Keane a déclaré : "Ronaldo n'est pas du genre à sortir du banc - il était probablement gelé là-bas. Ronaldo n'est pas revenu à Manchester United pour s'asseoir sur le banc".



Saha agacé par les critiques contre Cristiano Ronaldo

"Ronaldo quitte le terrain immédiatement après le coup de sifflet final. Pourquoi Carrick essaie de lui faire un high-five, je ne sais pas. Laissez-le descendre dans le tunnel, il n'y a rien de mal à ce qu'un joueur soit contrarié. Ronaldo n'est pas revenu à Manchester United pour s'asseoir sur le banc. Quel est l'intérêt ? C'est un joueur de classe mondiale. Ses statistiques depuis son retour au club sont correctes - il a marqué quelques buts et fait quelques passes décisives. Cette idée qu'il va commencer à fermer les portes aux autres ? Ce n'est pas le cas", a ajouté l'ancien capitaine des Red Devils.

Keane ne comprend pas que Ronaldo soit reposé face à Chelsea



"Parfois, vous devez travailler autour d'une superstar. J'ai joué avec des joueurs qui ne font pas ce que vous espérez - les Cantonas de ce monde - mais vous leur pardonnez parce qu'ils marquent les buts gagnants dans des matchs serrés. Ronaldo doit être dans le onze de départ. Cette idée de le mettre au repos ? Villarreal n'a pas beaucoup sollicité les joueurs et ils ne rejouent pas avant jeudi soir. Il aurait pu jouer facilement", a conclu Roy Keane. Carrick a déclaré avant le coup d'envoi qu'il cherchait à "changer un peu les choses", mais Keane n'est pas convaincu.

"Je pardonnerais certains des matches de groupe en Ligue des champions quand vous pensez que Man Utd va encore passer, je le comprends. Mais Ronaldo, si vous le voyez sur le parking, vous voyez un joueur qui a tout gagné dans le jeu et qui est revenu à United pour essayer de relever le club. Bien sûr, il voudra participer à ces matchs. Si vous regardez le match d'aujourd'hui et que vous constatez que Man Utd est mauvais mais que Ronaldo est sur le terrain, vous vous dites que si le ballon revient à quelqu'un dans le monde du football, même à 36 ans, c'est Ronaldo. Ce n'est pas comme s'il était revenu au club sans marquer et que vous vous disiez "il n'arrive pas à se mettre dans le bain, il a l'air affreux, il n'est pas dans le bain". Il est sur le coup. Il a l'air intéressé", a expliqué Roy Keane.

"Cette idée qu'il est ensuite blâmé pour un pressing intense - il n'a pas pressé pendant quatre, cinq, six ans ! J'ai dit quand il est revenu qu'il n'allait pas régler les problèmes de Manchester United, mais on ne ramène pas Ronaldo à Man Utd pour l'asseoir sur le banc. Bien sûr, il ne va pas commencer tous les matchs, mais c'est Chelsea à l'extérieur, où c'est la contre-attaque et vous pourriez avoir un ou deux ballons dans la surface, et vous voulez laisser tomber Cristiano Ronaldo ?", a déploré l'ancien capitaine des Red Devils.