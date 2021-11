Carrick explique la mise à l’écart de Cristiano Ronaldo

Le coach par intérim des Red Devils a laissé la star portugaise à l’écart de son onze de départ pour une rencontre importante du championnat anglais.

Alors que sa formation se mesurait au leader de la Premier League, en l’occurrence Chelsea, Carrick a décidé en effet de laisser CR7 sur le banc des remplaçants au profit de Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bruno Fernandes.

Carrick assume son choix

L’ancien joueur du club s’est présenté devant les micros de Sky avant le coup d’envoi de la rencontre. Il a alors profité pour expliquer la décision qu’il a prise. " On a fait quelques ajustements et changements par rapport à l'autre soir, pour changer un peu les choses. Cristiano est probablement notre joueur phare, mais ce n'est qu'un plan de match, des idées. J'ai eu une bonne conversation avec Cristiano en fait, il l’a bien pris, et nous avons décidé d'y aller comme ça aujourd'hui. J'ai vraiment hâte que le match commence ".

« C'est une décision de simplement choisir une équipe, pour être honnête. Je ne pense pas qu'il faille en faire drame, a poursuivi celui qui dirige certainement son dernier match comme coach de MU. Tout le monde va bien, tous les gars qui sont sortis de l'équipe ont été formidables (dans leur réaction), y compris Cristiano. Il a été fantastique avec les gars, les soutenant à 100 % et il est prêt à entrer si et quand cela était nécessaire ».

« Nous sommes certainement satisfaits de l'équipe que nous avons choisie. Nous sommes venus ici pour essayer de gagner le match, comme nous le faisons à chaque match », a conclu l’ex-international anglais.

Quand est-ce que Ronaldo était remplaçant pour la dernière fois ?

Ce n'est pas la première fois cette saison que le quintuple vainqueur du Ballon d'Or n’est pas dans l’équipe de départ pour une rencontre de l’élite anglaise. Le 2 octobre dernier, Olé Gunnar Solskjaer a adopté une approche similaire pour un rendez-vous à domicile face à Everton.

Ronaldo a eu 33 minutes de temps de jeu en fin de partie, mais n'a pas pu empêcher le nul concédé (1-1).