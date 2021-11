Saha agacé par les critiques contre Cristiano Ronaldo

L’ex-avant-centre mancunien, Louis Saha, a critiqué avec véhémence l'idée que Cristiano Ronaldo est responsable des échecs du club cette saison.

Ronaldo est revenu à Old Trafford pour un deuxième passage après qu’United ait payé 21 millions à la Juventus pour son transfert. La star de 36 ans a impressionné dans la finition en scorant notamment 10 buts en 14 apparitions toutes compétitions confondues.

« Des analyses ridicules »

Mais ces buts n'ont pas suffi à sauver Ole Gunnar Solskjaer, le Norvégien ayant été licencié dimanche après avoir gagné une seule fois lors des sept derniers matchs de Premier League.

Certains critiques ont suggéré que l'incapacité de Ronaldo à faire pression sur les défenseurs adverses a joué un rôle important dans la campagne décevante d’United jusqu'à présent. Des analyses qui agacent Saha au plus haut point.

L'article continue ci-dessous

"Pour moi, c'est ridicule. C'est une déclaration ridicule", a déclaré Saha à TribalFootball.com. "Les joueurs sont tous des professionnels, certains sont de classe mondiale, et ils sont là pour s'améliorer, et ils doivent s'adapter. Je ne vois pas en quoi la présence d’un joueur de classe mondiale sur le terrain peut être négatif."

« Ronaldo n’est pas un problème, croyez-moi »

« Il est impossible de dire que Ronaldo est en faute, a poursuivi l’ancien international anglais. Vous pourriez peut-être plaider pour quelques ajustements tactiques et trouver un moyen de faire travailler les autres joueurs un peu plus dur, mais cela fait partie de votre travail de joueur et d'entraîneur ».

Saha a conclu en indiquant que ce sont plus les joueurs qui entourent CR7 qui sont à blâmer. "Je ne comprends tout simplement pas. En termes de mentalité, si vous n'êtes pas prêt à faire le travail pour l'équipe, quand vous savez qu'à vos côtés, vous avez un buteur aguerri et qui va continuer à marquer des buts, alors il doit y avoir un manque d'humilité de la part de ces joueurs-là. C'est frustrant de voir que certains critiques de l'extérieur continuent d'utiliser le nom de Ronaldo contre l'équipe. Il n'est pas le problème, croyez-moi. »