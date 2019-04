Manchester City - Un mois d'avril décisif pour le quadruplé

Manchester City reçoit Brighton en Cup ce samedi, avant un mois d'avril démentiel, décisif dans la course à un improbable quadruplé jamais réalisé.

"C’est le mois le plus difficile de la saison et le plus crucial. Nous avons encore beaucoup de matchs importants à venir, mais je pense que l’équipe est prête (…). Le quadruplé ? Je pense que c'est un rêve possible comme objectif final." La semaine passée, Ederson résumait parfaitement la tâche qui attend Manchester City dans les prochaines semaines. Les Skyblues, qui affrontent ce samedi en demi-finale de la Cup (18h30), s'apprêtent à affronter un mois d'avril démentiel dans lequel ils n'auront pas le droit à l'erreur s'ils veulent réaliser le fameux quadruplé. Pep Guardiola a d'ailleurs déjà prévenu : "Si nous perdons des points, nous ne serons pas champions".

Vainqueurs de la League Cup fin février dernier devant Chelsea (0-0, 4-3 aux tab), les Citizens espèrent remporter trois titres supplémentaires d'ici le 1er juin. Ce samedi, ils reçoivent Brighton en demi-finale de la Cup à Wembley, avec l'objectif de revenir dans la mythique ancienne londonienne disputer une finale dans six semaines. Leur victoire contre Cardiff mercredi (2-0) leur a permis de reprendre la tête provisoire de la , étant revenu devant avec un match en plus. et le succès obtenu à à six journées du terme. Enfin, ils ont largement dominé (3-2, 7-0) en huitièmes de finale de et seront opposés à en quarts.

"Nous sommes des enfants dans cette compétition, c'est ce que je ressens. Ce ne sont pas des excuses, bien sûr que nous voulons gagner. Les gens qui pensent que parce que le est sorti, cette compétition sera facile, ne comprennent toujours pas ce qu'est cette compétition", déclarait pourtant Pep Guardiola à l'approche du match retour contre les Allemands, mi-mars. Il faut dire que le palmarès de ne pèse pas lourd sur la scène européenne aux côtés du Real Madrid, du ou de Barcelone. Les Citizens n'ont jamais fait mieux qu'une demi-finale en C1, c'était en 2016 contre les Merengue (0-0, 0-1). Pour sa troisième saison dans le nord du Royaume, l'entraîneur catalan espère que cette saison est la bonne pour franchir un cap sur la scène européenne, après avoir échoué successivement contre en huitièmes (5-3, 1-3) et Liverpool en quarts (0-3, 1-2).

Ce ne sont d'ailleurs pas les grosses affiches qui vont manquer dans les prochaines semaines. Sans marge de manoeuvre en championnat, les Skyblues vont devoir se montrer impériaux tous les trois jours. Après la réception de Brighton, ils aborderont la double confrontation continentale contre Tottenham (9 et 17 avril), entrecoupée d'un déplacement à Londres pour y défier (14 avril). Suivront ensuite Tottenham à nouveau en championnat (20 avril), à Old Trafford (24 avril) et (28 avril).

Sept matches en 22 jours. Sept "finales" qui en diront plus sur la capacité d'un effectif bâti pour les sommets à réaliser un quadruplé qui serait historique – jamais un club anglais n'a remporté la Ligue des champions, la Premier League, la Cup et la dans une même saison. D'autant que l'ancien entraîneur de Barcelone et du Bayern va être dans l'obligation de gérer au mieux son groupe, alors que plusieurs joueurs ont connu des pépins musculaires ces derniers temps. Le dernier en date : Alexsandr Zinchenko, sorti après 19 minutes contre Cardiff et sera absent contre Brighton. Peut-être l'occasion de revoir Benjamin Mendy, absent des terrains depuis le 23 janvier. Sergio Aguero, sorti le week-end dernier à , n'a pas participé à la victoire du milieu de semaine mais fait son retour dans le groupe. D'autres cadres, comme Kevin de Bruyne, Vincent Kompany ou encore l'indispensable milieu récupérateur Fernandinho ont eux aussi connu des blessures cette saison et leur entraîneur pourrait être tenté de les préserver lors de certaines rencontres.

Un défi de plus auquel devront répondre Guardiola et ses hommes en ce mois d'avril s'ils veulent entretenir les rêves de quadruplé et marquer l'histoire du football anglais.