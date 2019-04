Manchester City - Guardiola : "Si nous perdons des points nous ne serons pas champions"

Manchester City s'est imposé ce mercredi soir contre Cardiff (2-0) pour reprendre la tête du championnat, un point devant Liverpool.

a repris la tête du championnat ce mercredi soir en prenant le meilleur sur Cardiff (2-0) à l'Ethihad Stadium grâce à des buts de Kevin de Bruyne et Leroy Sané. Les Citizens comptent un seul petit point d'avance sur à 6 journées de la fin du championnat et cette course au titre promet d'être haletante jusqu'au bout. Malheur à celui qui perdra un match.

C'est le message qu'a voulu faire passer Pep Guardiola à l'issue de la rencontre, estimant que son équipe était dans l'obligation de remporter tous ses matches pour conserver son titre. "Nous avons le sentiment que si nous perdons des points, nous ne serons pas champions", a prévenu le coach catalan, qui va devoir gérer au mieux l'état physique de ses joueurs avant un mois d'avril surchargé. "Je ne sais pas dans quelle condition physique nous serons [contre ] mais contre Cardiff nous aurions clairement dû marquer plus de buts, c'est un léger regret que nous avons."

L'article continue ci-dessous

D'autant que les Skyblues ont connu un nouveau pépin physique avec la sortie sur blessure d'Alexsandr Zinchenko après seulement 19 minutes de jeu. "Zinchenko nous a beaucoup aidés, c'est un joueur important pour nous", a estimé l'ancien entraîneur de Barcelone. "Il connaît les automatismes, il sait comment nous voulons jouer."

"C'est le genre de choses qui arrivent dans une saison quand vous jouez autant. Vous devez l'accepter, nous allons trouver une solution. Je ne sais pas pour l'instant laquelle parce que Danilo s'est beaucoup battu pour jouer à ce poste, j'apprécie cela. Nous verrons quelle décision nous prendrons pour la demi-finale de Cup. Mendy ? Nous verrons comment il se sent, comment il s'entraîne. Nous n'avons pas beaucoup d'option", a-t-il conlcu.

Manchester City va jouer une grande partie de sa saison sur les deux prochaines semaines avec la demi-finale de Cup, donc ce samedi (18h30), puis la double confrontation avec en et des confrontations contre ces mêmes Spurs et en championnat.