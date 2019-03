Manchester City, Ederson : "Le quadruplé est un rêve possible"

Le gardien des Citizens estime qu'il est possible pour son équipe de remporter la Ligue des champions et croit à un possible quadruplé.

réalise une saison parfaite jusqu'à présent. Vainqueur de la Carabao Cup contre , l'équipe de Pep Guardiola est encore en lice en et en , mais aussi en puisque les Citizens sont deuxièmes mais comptent un match en moins que et pourraient donc repasser en tête du championnat. Manchester City arrive à un tournant de sa saison et le rêve d'un quadruplé historique est présent dans toutes les têtes.

Si Pep Guardiola n'a pas caché y penser en conférence de presse, Ederson aussi croit en ce rêve. Dans une interview accordée à Sky Sports, le gardien brésilien a affiché ses ambitions pour la fin de saison avec Manchester City : "C’est le mois le plus difficile de la saison et le plus crucial. Nous avons encore beaucoup de matchs importants à venir, mais je pense que l’équipe est prête. La pause internationale a été très bonne pour que l'équipe récupère des joueurs. Nous sommes donc prêts et concentrés sur ce que nous avons devant nous".

L'article continue ci-dessous

"La C1 est un rêve que nous pouvons réaliser"

"Nous savons qu'en Ligue des champions et à partir des huitièmes de finale, vous ne pouvez commettre aucune erreur. Lors du premier match contre Liverpool la saison dernière, nous en avons fait et cela nous a coûté la confrontation. Mais maintenant, je pense que nous sommes plus expérimentés, plus matures et nous savons que nous ne pouvons pas nous permettre de faire des erreurs dans ces matches cruciaux", a ajouté Ederson.

Le portier brésilien a pour priorité la C1 : "Je pense que la Ligue des champions est un rêve que nous pouvons réaliser. Bien sûr, certaines grandes équipes ont été éliminées, mais cela signifie que les équipes à leur place étaient meilleures qu’elles. C’est un objectif pour nous de remporter la compétition, mais nous devons d’abord passer au tour suivant : les demi finales, nous qualifier pour la finale et remporter le titre. Mais encore une fois, nous sommes conscients que cela va être difficile. L’équipe est prête et nous serons évidemment très heureux si nous parvenons à remporter la compétition".



Ederson aimerait ne pas avoir à choisir et faire main basse sur tous les titres : "Le quadruplé ? Je pense que c'est un rêve possible comme objectif final. Personnellement, ce serait un rêve pour moi et je pense que nous pouvons y arriver, sachant évidemment que ce sera extrêmement difficile et compliqué. Mais l'équipe est en forme et tant que nous nous concentrerons sur chaque match, je pense que nous aurons la chance de le faire".