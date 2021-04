"Ma prolongation au PSG n'est plus un sujet" - Neymar confirme qu'il va prolonger au PSG

Le Brésilien a rassuré concernant son avenir dans la capitale française et a répondu à Joshua Kimmich.

La star du PSG, Neymar, a confirmé qu'il était sur le point de prolonger son contrat avec le club après les avoir aidés à éliminer le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions mardi. Le Bayern a remporté le match retour des quarts de finale 1-0, mais le PSG s'est qualifié pour la demi-finale grâce à la règle des buts à l'extérieur après un résultat cumulé de 3-3. Après le match, Neymar, dont le contrat actuel expire en 2022, a déclaré que sa prolongation n'était "plus un problème" puisqu'il se sent bien au PSG.

Au micro de TNT Sports Brasil après la rencontre, Neymar a été interrogé sur les avancées de sa prolongation de contrat, ce à quoi il répondu en toute décontraction : "Cette prolongation de contrat avec le PSG ce n'est plus un sujet. Ce n'est plus un problème. Évidemment que je me sens très à l'aise ici et comme à la maison au PSG. Je me sens plus heureux que je ne l'étais auparavant". Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a ajouté sa conviction que ni Neymar ni Kylian Mbappe n'avaient de raison de quitter le club.

"On a beaucoup investi dans ce club pour gagner la Ligue des champions et tous les trophées en jeu. Neymar et Kylian Mbappé n'ont pas d'excuses pour partir. On a vraiment tout pour gagner tous les tournois. On est une grande équipe aujourd'hui. On a du respect pour les autres mais on est là avec eux. On travaille. Et ce n'est pas fini. On a besoin de continuer, de rester calme parce que la Ligue des champions n'est pas terminée. On a besoin de travailler plus chaque jour. La confiance est là. Le secret, c'est le travail. Les détails font la différence aussi", a expliqué Nasser Al-Khelaïfi au micro de RMC Sport.

Neymar justifie sa célébration devant Kimmich

"Kimmich falou que já estava garantido na semi, mas você pode ter a posse de bola que for, vem um em 5 minutos e leva!". @neymarjr fala sobre a comemoração na frente do Kimmich, #NeyDay, se vai ficar no PSG e mais! Veja a exclusiva para a nossa @isabelapagliari! #CasaDaChampions pic.twitter.com/FDvRFDjE1G — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) April 13, 2021

Les deux joueurs verront leurs contrats actuels expirer en 2022, Neymar semblant être plus proche que Mbappe de la signature d'un nouveau contrat. Mbappe a été plus fortement lié à un transfert récemment, avec le Real Madrid comme point de chute le plus probable en cas de départ. Des sources proches de Mbappé ont déclaré à Goal que l'attaquant conservait l'ambition d'enfant de jouer pour les Merengue. Bien que les pensionnaires de Santiago Bernabeu soient optimistes quant à la possibilité de conclure un accord, il reste encore de nombreux obstacles à surmonter avant que Mbappe ne puisse rejoindre le Real.

Au micro de TNT Sports Brasil, Neymar en a profité également pour répondre à Joshua Kimmich. Avant le match retour, l'Allemand avait fait part de sa confiance sur le site du Bayern Munich : "Nous étions la meilleure équipe au match aller, mais malheureusement, le résultat n'a pas été à la hauteur. Mais je suis toujours convaincu que nous pouvons renverser la vapeur au match retour". Le Brésilien a donc lancé une pique à Joshua Kimmich.

"Ce n’était même pas une célébration pour provoquer. On la fait devant lui, mais c’est le destin qui a fait qu’il se trouvait là. Kimmich a parlé en disant qu’ils étaient les meilleurs, qu’ils allaient passer, qu’ils étaient sûrs d’aller en demi. Mais vous pouvez avoir autant de possession de balle que vous voulez, vous pouvez chanter jour et nuit, tout peut se passer en cinq minutes", a conclu l'international brésilien très heureux après la qualification du PSG.