PSG-Bayern (0-1) – Nasser Al Khelaïfi : « Neymar et Kylian Mbappé n'ont pas d'excuses pour partir »

Nasser Al Khelaïfi, le président du PSG, met la pression sur Neymar et Mbappé après la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Interrogé au micro de nos confrères de RMC Sport, Nasser Al Khelaïfi, était aux anges après la qualification du PSG pour le dernier carré de la Ligue des champions et il espère voir son équipe aller au bout : « C'est notre objectif d'aller le plus loin possible. Notre ambition, c'est d'aller en finale et de gagner le tournoi. On prend match par match. Ce soir, on a été magnifique. On aurait pu marquer trois ou quatre buts mais finalement on est qualifié. On est tout le temps stressé mais j'ai eu confiance en notre équipe, qui a grandi et qui a beaucoup d'expérience. On a gagné contre le Barça et le Bayern, ça veut dire beaucoup de choses. On est venu pour gagner la Ligue des champions. Je suis très fier de l'équipe. L'entraîneur et Leo ont fait un magnifique travail. Les joueurs ont tout donné. Les supporters nous manquent beaucoup. Il y avait des supporters à notre hôtel. On a besoin des supporters, c'est très important pour nous. »

« Neymar et Kylian Mbappé n'ont pas d'excuses pour partir »

Le président du PSG invite Mbappé et Neymar à prolongé après cette qualification : « On a beaucoup investi dans ce club pour gagner la Ligue des champions et tous les trophées en jeu. Neymar et Kylian Mbappé n'ont pas d'excuses pour partir. On a vraiment tout pour gagner tous les tournois. On est une grande équipe aujourd'hui. On a du respect pour les autres mais on est là avec eux. On travaille. Et ce n'est pas fini. On a besoin de continuer, de rester calme parce que la Ligue des champions n'est pas terminée. On a besoin de travailler plus chaque jour. La confiance est là. Le secret, c'est le travail. Les détails font la différence aussi. »