Flick : "Le Bayern était meilleur que le PSG sur les deux manches"

L'entraîneur du Bayern Munich a du mal à digérer l'élimination de son équipe face à Paris en quarts de finale de la Ligue des champions.

Le champion d'Europe en titre est tombé. Le Bayern Munich a été éliminé de la Ligue des champions dès les quarts de finale de la compétition par le Paris Saint-Germain ce mardi soir. Si les Bavarois ont réussi à l'emporter grâce à un but de Choupo-Moting, ils n'ont pas réussi à inverser la tendance après la défaite à l'aller à l'Allianz Arena. En effet, le Bayern Munich est éliminé à la différence de buts par le club de la capitale.

Le Bayern Munich n'est pas parvenu à inscrire le second but synonyme de la qualification, mais les Bavarois auraient également pu prendre un but sans un grand Manuel Neuer ou si Neymar avait été plus adroit devant le but. Alors forcément, après la rencontre, au vu du match aller, le Bayern Munich avait du mal à digérer son élimination, d'autant plus que les joueurs et les dirigeants du club bavarois rêvaient de conserver leur titre.

À chaud, Hansi Flick a affiché sa frustration au micro de la Sky : "Lors du match aller à Munich, nous n'avons tout simplement pas marqué assez de buts avec toutes les chances que nous avions. Nous étions la meilleure équipe dans les deux matchs. Nous n'avons pas eu de chance que des joueurs importants ne soient pas là. L'équipe a tout essayé mais n'était pas tout à fait comme déterminé. Nous devons l'accepter maintenant".

"Il faut accepter la malchance"

L'entraîneur du Bayern Munich a développé sa pensée en conférence de presse : "Je pense que c'est au match aller que nous avons perdu (la qualification), avec toutes les occasions que nous n'avons pas mises au fond. Et le troisième but que nous encaissons était un de trop, 2-2 aurait été bien. Ce (mardi) soir, il nous a manqué le petit coup de chance dans les dernières minutes, notamment quand Leroy (Sané) était en bonne position et qu'il a choisi de faire une passe au lieu de tenter sa chance".

"Normalement, l'équipe a une énorme qualité dans les trente derniers mètres, mais Paris a bien défendu, et, comme à l'aller, nous n'avons pas été assez décisifs, il nous a manqué le dernier ''punch''. Sur les deux matches, je pense que nous avons été la meilleure équipe. On a vu aujourd'hui la qualité offensive de Paris, mais je dois complimenter mon équipe, elle a été très concentrée, elle a tout essayé. Nous avons eu de la malchance, avec quelques joueurs importants indisponibles, mais il faut l'accepter. Et féliciter Paris et accepter le résultat", a conclu Hansi Flick.

Même son de cloche du côté de Thomas Müller qui n'a pas caché sa déception au micro de la Sky : "Le match n'a pas tourné comme à Munich, nous n'avons pas réussi à mettre la pression sur leur but dès le début et c'est Paris qui a eu des occasions. Manu (Neuer) a fait de très bons arrêts et nous avons été aidés par les poteaux. En seconde période, nous avons été très bons dans l'engagement, mais le match était très haché, avec des interruptions constantes, et nous n'avons pas réussi à avoir une phase de pression. C'est très décevant d'être éliminés en gagnant à Paris".