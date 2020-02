Luis Fernandez : "Le PSG a le meilleur effectif d'Europe"

L'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a analysé le choc contre Dortmund et est revenu sur ses déclarations sur Thomas Tuchel.

Le entame la phase la plus importante de sa saison. Au Signal Iduna Park, le PSG va enclencher sa mission , l'objectif majeur du club de la capitale depuis des années. Et pour l'atteindre, il ne faudra pas retomber dans les travers des dernières saisons. Dans un entretien accordé à Le Figaro, Luis Fernandez a parlé du match contre le mais aussi des chances du Paris Saint-Germain de remporter la Ligue des champions cette saison et a ciblé les principaux concurrents du PSG.

"Qui pour concurrence le PSG pour la victoire finale ? forcément, qui a fait le trou en et peut se concentrer sur la Ligue des champions. Je ne trouve pas aussi fort qu'annoncé. Le n'est plus aussi grand et dominateur qu'avant. Le Barça, avec Messi qui n'avance plus aussi vite et bien, suscite des interrogations, le ne survole pas la . Citez-moi d'autres adversaires ? La peut être un sacré client avec un Ronaldo éternel... Mais le PSG n'a rien à envier à personne en Europe. Quand tu as du Neymar, du Cavani, du Icardi, du Mbappé, Di Maria dans ton effectif et si tout le monde fait les efforts collectifs, je dis que cette Ligue des champions est pour le PSG. Il y a du talent partout dans cette équipe. Pour moi, le PSG a le meilleur effectif d'Europe", a expliqué l'ancien entraîneur du PSG.

"Je n'ai rien contre Tuchel"

"De la psychose avant le match face à Dortmund ? Ça fait 7, 8 ans qu'ils arrivent à ce stade et on sent un climat particulier. Il faut éviter de retomber dans le même piège. Je n'attaque pas le PSG, mais on aimerait pas revivre la "remontada" du Barça, le fiasco de . Paris était plus fort et meilleur à ces moments-là, mais cette année, tout est réuni pour que ça change. Le PSG a tout pour arriver en finale", a ajouté Luis Fernandez.

Le consultant de beIN Sports espère voir le PSG se qualifier : "Je le souhaite mais les précédents nous empêchent d'anticiper une qualification assurée. Il faut rester mesuré. On espère que ce sera la bonne cette année mais je vois effectivement le PSG se qualifier. L'effectif le plus intelligemment construit au PSG dans l'ère QSI ? Les résultats le diront, rien d'autre. Chaque année, on dit que le PSG peut remporter la Ligue des champions ... L'an dernier, il y avait déjà Neymar et Mbappé, ça n'a pas empêché de passer à la trappe dès les 8es de finale (contre Manchester United). Paris a du talent, du potentiel, comme tous les ans, mais il faut désormais répondre aux attentes. La est maîtrisée, mais la C1 est une compétition qui se prépare sur le plan mental. Dans tous les grands clubs tu as du talent à revendre, mais la différence se fait dans l'état d'esprit, la force collective. Il faut faire plus de kilomètres que l'adversaire, récupérer plus de ballons, être plus efficace... C'est ça la Ligue des champions".

Enfin, Luis Fernandez est revenu sur ses propos concernant Thomas Tuchel qu'il a décrit comme le "pire entraîneur du PSG" sous le pavillon qatari : "Je n'ai jamais dit ça de cette façon et j'ai rectifié car tout le monde s'emballait sur les réseaux sociaux. J'ai été mal compris et je n'ai rien contre Tuchel, bien au contraire. Mais l'an dernier, il a perdu en et en , sans oublier l'humiliation contre Manchester United (défaite en 8e de finale de la C1). Ça marque. Ce sont des faits. Je n'attaque pas, car en tant qu'entraîneur j'ai aussi effectué des mauvais choix, mais on est dans une certaine démocratie pour dire ce que l'on pense. Sans être agressif et méchant. Je l'ai vu travailler au PSG. Il fait de belles choses et heureusement que Tuchel est passé par Paris pour lancer des jeunes. Les Kouassi, Zagre, Aouchiche... J'ai passé 10 mois à la direction de la formation du PSG et j'étais content qu'un entraîneur mette enfin en avant la jeunesse parisienne".