Klopp : "Le favori pour la Ligue des Champions ? C’est le PSG"

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, pense que le club champion de France est le mieux placé pour remporter la C1 cette saison.

Jurgen Klopp, le coach de , continue à mettre la pression sur ses principaux concurrents pour la conquête du Graal européen. Après avoir désigné la Juve comme étant le principal candidat pour aller chercher le trophée, il estime que c’est le PSG qui est le mieux placé pour monter sur le toit du continent.

« Le plus grand favori de cette compétition est le PSG. Maintenant, ils ont la pression! Blague à part, je ne pense pas que ce que je dis ajoute de la pression sur les équipes, pour être honnête », a-t-il déclaré ce lundi en conférence de presse.

« Ne me prenez pas trop au sérieux »

Le manager des Reds est revenu aussi sur les propos qu’il avait tenus sur la Vieille Dame. Cela avait interpellé Maurizio Sarri, et il reconnait qu’il aurait mieux valu qu’il se taise. « Je suis désolé, je ne voulais pas le mettre sous pression, je ne veux pas mais les gens ont demandé et parfois je ne réfléchis pas avant de parler, parfois ça arrive. J'ai juste dit que la devrait avoir 10 points d'avance en . Je ne veux pas trop mettre la pression sur eux, ce n'était pas mon intention sans arrière-pensée. Je dis beaucoup de choses que les gens ne devraient pas prendre aussi au sérieux. »

Durant cette sortie, Klopp a aussi fait part de son admiration envers Simeone : « C'est ça le football, huit ans ici, sept ans sans doute les plus réussis qu’a connus l’Atletico depuis peut-être 50 ans? Je ne connais pas toute l'histoire de l'Atletico. C'est difficile, vous devez changer d'équipe, vous perdez Diego Godin, vous perdez Griezmann, Gabi. Vous devez trouver de nouveaux joueurs, vous y habituer et cela prend du temps mais les gens ne vous en donnent pas. On dirait qu'ils se sont à nouveau qualifiés pour CL, ce qui serait incroyable dans une année de transition, puis l'année prochaine, ils seront de nouveau dans la bonne direction. A part ça, c'est normal ».