Liverpool : Mohamed Salah répond à la controverse du Ballon d'Or

La star de Liverpool, Mohamed Salah, a refusé de commenter le fait d'avoir terminé à la septième place du vote pour le Ballon d'Or 2021, bien qu'il ait admis qu'il espère terminer plus haut l'année prochaine. La septième place de Salah est controversée étant donné que l'attaquant égyptien a marqué 31 fois pour Liverpool en 2020-21 tout en fournissant déjà 19 buts et huit passes décisives en seulement 19 apparitions cette saison.

Ballon d'Or : Salah 7e, Lewandowski 2e... Klopp ne comprend pas

Largement salué comme l'un des meilleurs joueurs du monde, Mohamed Salah a refusé de critiquer les responsables de sa septième place, bien qu'il ait dit qu'il espérait mieux à l'avenir. Lorsqu'Amazon lui a demandé ce qu'il pensait de ce vote, Salah a répondu : "Je n'ai pas de commentaire", avant de dire qu'il "espère" terminer plus haut l'année prochaine.

"Le Ballon d'Or ? Pas de commentaire"

Mohamed Salah a marqué les deuxième et troisième buts de Liverpool lors de la victoire 4-1 de mercredi sur le rival Everton, son deuxième but étant le résultat d'une erreur de Seamus Coleman. "Le message du manager était qu'ils joueraient physiquement fort et qu'ils iraient à 100% pour chaque ballon ; nous devions juste jouer notre jeu et essayer de créer des occasions, ce que nous avons fait", a déclaré Salah.

Premier League : Liverpool survole le derby, City et Chelsea s'imposent

"Je m'attendais à ce qu'il [Coleman] fasse une erreur, ce qu'il a fait. Le match était difficile à 2-1 mais à 3-1, ça devient beaucoup mieux." Avec déjà 19 buts cette saison, dont 13 en Premier League, Salah pense que ce n'est que le début de ce qui pourrait être une grande année à Liverpool.

Salah espère marquer encore "beaucoup plus" de buts

"Avec un peu de chance, beaucoup plus", a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé combien de buts il comptait marquer cette saison. "Mon premier objectif est de gagner quelque chose au club : le championnat, la Ligue des champions, avec un peu de chance les deux."

Avec la victoire de mercredi, Liverpool reste troisième en Premier League, Chelsea et Manchester City conservant les deux premières places avec des victoires. Le prochain match de Liverpool sera un déplacement chez les Wolves samedi, avant que les Reds ne se rendent en Italie pour affronter l'AC Milan dans leur dernier match de la phase de groupe de la Ligue des champions, après s'être déjà qualifiés à la première place de leur groupe.