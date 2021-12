Premier League : Liverpool survole le derby, City et Chelsea s'imposent

Pour cette première soirée de décembre, six matches de Premier League étaient au programme, ce mercredi soir, pour le compte de la 15ème journée. Liverpool s'est notamment largement imposé face à Everton (1-4) dans le derby de la Mersey, tandis que Chelsea et Manchester City sont respectivement allés s'imposer à Watford (1-2) et Aston Villa (1-2).



Les Reds se baladent au Goodison Park



Liverpool était trop fort. Voilà le principal enseignement à tirer de ce derby de la Mersey pour les Toffees, dépassés par la qualité des hommes de Jürgen Klopp. Les Reds ont rapidement pris les devants face à l'équipe de Rafael Benitez, Jordan Henderson reprenant victorieusement une offrande d'Andy Robertson (9e). Mohamed Salah, 7ème du dernier Ballon d'Or, a confirmé sa belle forme du moment, inscrivant un doublé salvateur (19e, 64e).



En fin de match, Diogo Jota s'est chargé d'humilier encore un peu plus l'éternel rival (79e). De nouveau, sur une passe décisive signée Andy Robertson. La réduction du score de Demarai Gray en première période a quant à elle été anecdotique (38e), Liverpool n'ayant jamais vraiment tremblé ce mercredi soir au Goodison Park. Tout simplement au-dessus.



Chelsea et City s'imposent sans briller



Dans le même temps, les Blues, leaders de Premier League, ont fait respecter la hiérarchie contre Watford. En première période, le match a été marqué par une interruption de quelques minutes suite au malaise cardiaque d'un spectateur, dont l'état a depuis été stabilisé. Mason Mount (29e) et Hakim Zyiech (72e) ont permis aux hommes de Thomas Tuchel de prendre le meilleur sur des locaux accrocheurs, qui avaient égalisé grâce à Emmanuel Dennis (43e).



Opposé à Aston Villa, le Manchester City de Pep Guardiola a tenu le rythme imposé par Chelsea, remportant trois points précieux hors de ses bases. La différence a été faite en première période et le succès mancunien porte les couleurs du Portugal. Et pour cause, le défenseur Ruben Dias (27e) et le milieu de terrain offensif Bernardo Silva (43e) ont offert au Champion d'Angleterre la victoire, tandis qu'Aston Villa a marqué via Ollie Watkins (47e).