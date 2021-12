Ballon d'Or : Salah 7e, Lewandowski 2e... Klopp ne comprend pas

Chaque année, le Ballon d'Or suscite d'éternels débats et polémiques stériles. Lundi soir, au Théâtre du Châtelet, c'est Lionel Messi qui a été récompensé pour la 7ème fois de sa carrière, devançant notamment un certain Robert Lewandowski, lequel aurait légitimement pu espérer décrocher la plus prestigieuse des récompenses individuelles... Logique ? Ça se discute.

Le bel hommage de Messi à Lewandowski

Toutefois, les débats vont bien au-delà de l'identité du vainqueur. En effet, c'est l'ensemble du classement qui est remis en cause par les différents observateurs. Dernier en date à monter au créneau pour exprimer sa déception ? Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, qui estime que l'année 2021 de son attaquant Mohamed Salah méritait mieux que sa 7ème place finale.

"Les journalistes votent pour le Ballon d'Or alors..."

"J'ai été surpris par sa 7e place. Après, ce n'est pas de mon ressort. J'ai vu le vote quelque part. Les journalistes votent pour le Ballon d'Or alors... ne me demandez pas pourquoi il a fini 7e, c'est votre faute (rires) !", s'est d'abord amusé l'Allemand, dans des propos rapportés par L’Équipe. Selon lui, Mohamed Salah et Robert Lewandowski méritaient mieux...

"C'est comme ça, vous êtes les journalistes et si vous pensez qu'il devait finir plus haut, alors vous deviez convaincre vos collègues. On peut toujours féliciter Lionel Messi pour la carrière qu'il a eue et le footballeur qu'il est. Mais si vous ne le donnez pas à Lewandowski cette année, alors il est vraiment difficile de l'obtenir. Donc oui, Mohamed aurait certainement dû être plus haut", a ensuite ajouté l'ancien technicien du Borussia Dortmund, perplexe.

Pour rappel, Robert Lewandowski a hérité du titre de meilleur buteur de l'année, un prix spécialement créé pour cette cérémonie 2021. Un maigre lot de consolation pour celui qui avait déjà été privé d'un succès qui lui tendait les bras en 2020, année durant laquelle le Ballon d'Or n'avait exceptionnellement pas été décerné, crise sanitaire oblige... Frustrant.