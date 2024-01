Liverpool : Mohamed Salah a un accord avec un autre club

L’attaquant égyptien de Liverpool aurait déjà conclu un accord avec son prochain club.

Si la plupart des clubs européens s’activent pour se renforcer lors de ce mercato hivernal, certains d’entre eux pourraient perdre leurs meilleurs éléments. C’est le cas des Reds de Liverpool qui risquent de ne plus pouvoir compter sur leur meilleur joueur, Mohamed Salah, à l’avenir. Ce dernier aurait déjà scellé son départ des bords de la Mersey en concluant un accord avec sa future équipe.

Mohamed Salah sur le départ

Actuellement avec l’Egypte pour préparer la Coupe d’Afrique des Nations (13 janvier – 11 février), Mohamed Salah n’est pas concerné par ce qui se passe sur les terrains de l’Angleterre. Mais l’international égyptien n’est pas pour autant épargné par les rumeurs d’un départ de Liverpool. Même s’il ne quittera pas les Reds dès cet hiver, un départ du Pharaon l’été prochain parait de plus en plus plausible. En fin de contrat en juin 2025, Liverpool serait obligé de libérer le joueur, en cas de non-prolongation, à l’été 2024 au risque de le perdre gratuitement un an plus tard. Et, Mohamed Salah aurait déjà pris les devants, lui-même, dans cette affaire.

Salah va rejoindre l’Arabie Saoudite

En effet, la prochaine destination de Mohamed Salah serait déjà connue. Selon l’ancien gardien de but anglais, Paul Robinson, repris par le média portugais O Jogo, l’Egyptien devrait rejoindre le nouvel eldorado du football mondial. L’Egyptien aurait déjà conclu un accord pour poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite après la fin de son aventure avec Liverpool.

Ainsi, même si l’identité de sa prochaine équipe n’a pas encore été révélée, Mohamed Salah rejoindrait ses anciens coéquipiers, Sadio Mané, Jordan Henderson ou encore Fabinho dans la Saudi Pro League. Mais avant de rejoindre le championnat saoudien, le Pharaon, fort de ses 18 buts en 27 matchs toutes compétions confondues, Mohamed Salah, devra aider Liverpool à remporter un nouveau titre de Premier League cette saison. Les Reds sont leaders avec 45 points après 20 journées.