Liverpool, Klopp fait le point sur les blessés

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a donné des nouvelles de ses joueurs indisponibles, à 24 heures du match contre Leipzig.

Naby Keita ne voyagera pas avec Liverpool pour le match Ligue des champions contre le RB Leipzig mardi à Budapest, tandis que James Milner et Fabinho devront prouver leur état de forme après avoir manqué l'entraînement lundi.

Le manager des Reds Jurgen Klopp, qui plus tôt dans la journée a rejeté les rumeurs selon lesquels il était sur le point de démissionner de son poste de manager de Liverpool, a déclaré que Keita était de nouveau en forme suite à un problème aux ischio-jambiers, mais estime qu'il est sage de ne pas faire lui faire effectuer le déplacement en Hongrie.

Fabinho n'a pas participé à la défaite contre Leicester en raison d'une blessure musculaire, alors que Milner n'a joué que 17 minutes lors de cette partie après avoir contracté un problème aux ischio-jambiers.

"Naby n’est plus blessé mais il n’est pas encore en forme", a déclaré le technicien allemand. "Il était à l’entraînement hier mais ce n’est pas encore suffisant. Nous allons jouer notre match et lui va continuer à s'entrainer; c’est mieux que de prendre le vol avec nous. Bien sûr, Naby aurait aimé être là contre Leipzig. Il a eu de très bonnes périodes, mais il faut évidemment dire qu’il a également eu trop de blessures, ce qui n’a pas beaucoup aidé. Mais il a joué de très bons matchs pour nous et a marqué des buts importants, a contribué à notre succès l'an dernier; il était toujours impliqué malgré les blessures. C'étaient des moments malheureux lorsque vous regardez ses blessures, ce n'étaient que des choses mineures qui l'ont exclu de l'équipe. Mais il a une excellente perspective et rese un grand joueur."

Les Reds ne sont pas épargnés par les coups durs en cette saison 2020/2021. Les défenseurs Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip sont aussi arrêtés depuis un long moment.

Fabinho a eu des problèmes pendant une grande partie de la saison et a manqué l'entraînement lundi, au même titre que Milner. Il semblerait que le duo fera le déplacement avec l'équipe pour cette reprise européenne à la Puskas Arena, mais les deux devront encore donner des garanties physiques.

Liverpool a également confirmé que Ben Davies et Divock Origi avaient pris part à l'entraînement après avoir manqué le déplacement à Leicester.