"Je n'ai pas besoin d'une pause !" - Klopp rejette les rumeurs selon lesquelles il va quitter Liverpool

Il y avait eu des rumeurs au cours du week-end selon lesquelles l'Allemand était prêt à quitter Anfield après une récente période difficile.

Jürgen Klopp a rejeté les rumeurs selon lesquelles il était prêt à quitter Liverpool, insistant sur le fait qu'il n'avait pas besoin de pause malgré la récente crise des Reds. Les suggestions s'étaient répandues comme une traînée de poudre dans la Mersey au cours du week-end selon lesquelles Klopp devait démissionner de son poste d'entraîneur. Les rumeurs avaient conduit un groupe de fans à accrocher une banderole à l'extérieur d'Anfield pour soutenir l'Allemand, tandis que d'autres se sont tournés vers les médias sociaux pour se mettre derrière le joueur de 53 ans.

S'exprimant lundi lors d'une conférence de presse pour un aperçu du match aller de la Ligue des champions de Liverpool contre le RB Leipzig, Klopp a réussi à démentir complètement les histoires : “J'ai entendu parler à la fois des rumeurs et de la bannière. La bannière est sympa, évidemment. Ce n'est pas nécessaire. Je n’ai pas l’impression d’avoir besoin d’un soutien particulier pour le moment, mais c’est bien, très bien".

"Quelle était l'autre chose ? Quel était le mot ? Que je pourrais partir ? Est-ce que je peux être viré, ou je peux démissionner ? Ni l'un, ni l'autre. Je n’ai pas besoin d’une pause", a ajouté l'entraîneur allemand des Reds. Les spéculations se sont intensifiées après la défaite 3-1 de samedi contre Leicester, un résultat qui laisse les champions en titre sur une série de seulement deux victoires en neuf matches de Premier League. Klopp a toutefois précisé que malgré les résultats récents et la triste perte de sa mère Elisabeth récemment, il est toujours pleinement engagé dans le défi de remettre Liverpool sur les rails.

Klopp aimerait avoir les supporters avec lui à Anfield

"La dernière chose que je veux faire, c'est parler de choses privées lors d'une conférence de presse, mais tout le monde sait que nous avons vécu une période difficile. Nous l'avons toujours traité en famille, à 100%. Je travaille comme entraîneur depuis 20 ans et je peux diviser les choses. Je n’emporte rien avec moi. Si je suis sur le lieu de travail, alors je suis ici. Bien sûr, nous sommes influencés par les choses qui nous entourent, mais personne n'a à s'inquiéter pour moi. Franchement. Je n'ai peut-être pas l'air d'y ressembler, car le temps n'est pas frais et je suis blanc et la barbe devient de plus en plus grise, je ne dors pas beaucoup donc mes yeux ressemblent à ça, mais je suis plein d'énergie ! Franchement", a révélé l'entraîneur de Liverpool.

"La situation est un défi. Je ne veux pas y être, mais je le vois comme un défi, un défi intéressant. Personne n'a écrit un livre sur la façon d'y faire face, mais nous allons y faire face. Cela pourrait être délicat, mais nous allons régler le problème en jouant au football, en restant encore plus solidaires, en nous battant avec tout ce que nous avons, en apprenant plus que ce que vous pouvez apprendre chaque saison auparavant. C'est le plan que nous avons", a ajouté Klopp.

"Pour le moment, beaucoup de gens ne sont pas satisfaits des résultats. Je comprends cela, mais j'en suis responsable. C’est un défi énorme. Je suis prêt, les garçons sont prêts, et nous allons tout donner à notre absolu pour le régler. Merci pour tout votre soutien. Je suis très, très reconnaissant pour ce genre de choses, mais ils peuvent vraiment penser à autre chose parce que personne n'a besoin de s'inquiéter pour moi", a conclu l'Allemand.

Interrogé par Goal sur l’importance de ressentir ce soutien des supporters, à un moment où les stades sont vides, Klopp a ajouté: "Bien sûr, c’est bien. Je ressens tellement la responsabilité quand les choses ne vont pas bien. Je ne veux pas d’éloges pour cela. Tout va bien. Nous le faisons pour le peuple. La majorité de nos supporters sont toujours avec nous. Peut-être plus encore. C’est agréable de ressentir cela, mais je préférerais mener ce combat avec nos gens dans le stade. C’est là que vous pouvez montrer une vraie unité. Si le stade était maintenant plein pour les 10 prochains matchs, j'aimerais vraiment me battre ensemble. Maintenant, nous nous battons à différents endroits, mais connaître le soutien est formidable".