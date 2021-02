Liverpool, Klopp a discuté avec Alisson

Jurgen Klopp a révélé avoir eu une discussion avec son portier, suite à la performance calamiteuse de ce dernier contre Man City.

Jurgen Klopp a admis que lui et le gardien Alisson avaient eu «un petit entretien» après les erreurs du Brésilien contre Manchester City. Le manager des Merseysiders a soutenu son portier et l'a encouragé à retrouver sa meilleure forme.

Le dernier rempart auriverde a enduré une soirée misérable à Anfield le week-end dernier contre Man City. Les Reds ont subi trois défaites consécutives en Premier League pour la première fois sous la direction du coach allemand.

L'ex-sociétaire de la Roma a offert deux buts aux Eastlands, laissant son équipe à la dérive alors que la première période des champions d'Angleterre n'avait pas été si décevante. Son coach a jugé bon de le rassurer. "Nous avons eu, bien sûr, une petite discussion", a déclaré Klopp avant le choc de ce week-end contre Leicester City. "S'il s'agit alors d'encouragement ou autre, je ne sais pas".

"C’est juste une petite discussion et il n’était pas content que cela se soit produit, bien sûr, a-t-il ajouté. Mais il est très important de se rendre compte dans un moment comme celui-ci, les gardiens de but dans une longue carrière, ils font des erreurs. Pour un gardien de la qualité d’Alisson Becker, il est assez rare qu’il fasse ce genre d’erreur, alors deux dans un seul match... Mais les gardiens de but ont l'habitude de faire des erreurs. Cela signifie qu'ils doivent rester dans le match, ils concèdent un but et ils savent peut-être plus tôt que tout le reste du monde," J'aurais dû le sauver! " Ils doivent toujours faire face à cela et il ne lui reste que quelques jours entre le match de City et ce match."

Klopp a en outre ajouté que les coéquipiers d'Alisson n'avaient pas exprimé de frustration par rapport à la performance de ce dernier, notant qu'il y a eu union sacrée dans le groupe. "Il n'y a eu absolument aucune critique de notre côté, des garçons, des joueurs autour de lui parce que tout le monde sait à quel point il est bon. C’est une personne très calme, et maintenant le prochain match arrive et c’est bien pour qu’il puisse à nouveau jouer son niveau normal et alors tout ira bien."